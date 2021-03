Ce intervenții estetice are Cristina Șișcanu. Vedeta a recunoscut tot, abia acum

Are sau nu Cristina Șișcanu operații estetice la activ? Vedeta a recunoscut tot, abia acum. Ce a mărturisit soția lui Mădălin Ionescu despre îmbunătățirile pe care și le-a făcut la nivelul chipului și ce operație nu ar refuza, pe viitor.

Cristina Șișcanu este una dintre cele mai cunoscute și apreciate vedete de televiziune din România. Cunoscută pentru felul său direct și tranșant de a spune lucrurilor pe nume, soția lui Mădălin Ionescu și-a câștigat numeroase simpatii și antipatii, deopotrivă, de-a lungul anilor. Jurnalista a participat la concursul Bravo, ai Stil! Celebrities, acolo unde s-a certat cu juratul Cătălin Botezatu.

Cristina Șișcanu are o siluetă de invidiat și un ten de adolescentă, lucruri care se datorează, în mare parte, faptului că adoptă un stil de viață sănătos. Pentru că s-a speculat, la un moment dat, în presă că frumoasa șatenă ar fi apelat la ajutorul bisturiului medicilor esteticieni pentru a rămâne veșnic tânără, vedeta a spus adevărul despre aceste acuzații. Întrebată dacă și-a făcut modificări la nivelul feței sau alte operații estetice, Cristina Șișcanu a declarat că nu ar refuza o intervenție de mare anvergură, precum implantul de silicoane.

Nu ştiu dacă aş vrea să schimb ceva, în timp lucrurile oricum se mai schimbă. Eu am alăptat doi ani şi şapte luni, sânii nu mai sunt la fel de fermi, deşi s-au menţinut destul de bine, sincer, chiar după o perioadă atât de lungă de alăptat. Oricum, eu mi-aş mai dori un copil şi, dacă cumva m-aş hotărî în viitor să fac vreo ajustare mamară, aş face-o mult mai târziu şi după ce voi da naştere unui copil”, a declarat Cristina Șișcanu, în exclusivitate pentru OK! Magazine .

Are 36 de ani și arată impecabil. Cristina Șișcanu a slăbit foarte mult, se simte bine în pielea ei iar acest lucru se poate vedea cu ochiul liber. Care este secretul siluetei sale impecabile? Vedeta urmează sfaturile unui celebru nutriționist, care i-a pregătit o dietă pe care soția lui Mădălin Ionescu vrea să o transforme într-un regim de viață.

„Am început acest regim de viaţă de aproape două săptămâni, am dat jos aproape patru kilograme. Lucrez cu Sonia Burtic, un nutriţionist foarte bun, cu care am mai lucrat şi înaintea Sărbătorilor de iarnă şi am avut rezultate spectaculoase într-un timp scurt.

Vreau să spun că mănânc mâncare foarte gustoasă, pentru că ea mi-a creat meniul astfel încât să nu se repete, nicio zi nu seamănă cu cealaltă. Mi-am propus ca vreo trei luni de zile să învăţ acest regim şi apoi să-l transform într-un mod de viaţă. Învăţ foarte multe reţete de la Sonia, sănătoase, dar cu puţine calorii, bogate în nutrienţi. Pe lângă faptul că slăbesc, e ca şi cum aş face un curs de nutriţie pentru mai încolo. Vreau să-mi însuşesc aceste reţete şi să le aplic toată viaţa.”, a completat diva pentru sursa citată.