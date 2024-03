Ce înseamnă triunghiurile negre din avioane, de fapt. O stewardesă a rupt tăcerea

V-ați întrebat vreodată de ce în avioane există niște mici triunghiuri negre precum cele din imaginea de mai sus? Ei bine, o însoțitoare de zbor din Filipine a explicat care este rolul acestora.

Potrivit ei, pasagerii care au deasupra geamului acel triunghi au cea mai bună vedere la aripă. Astfel, acest semn ajută echipajul în cazul în care ar avea nevoie să verifice aripile aeronavei.

„Dacă echipajul de zbor are nevoie să verifice aripile, acele triunghiuri le permit să găsească repede cel mai bun punct din care pot vedea aripile”, a spus aceasta, potrivit Pro TV.

Ea a sfătuit pasagerii să caute locurile care au triunghiul negru deasupra dacă vor să aibă cea mai bună priveliște, în cazul în care vor să facă poze sau să filmeze.

Secretele avioanelor

Secretele avioanelor pe care stewardesele nu ti le spun – Daca nu le stiai, trebuie sa citesti acest material. Sunt lucruri care ar putea sa devina utile intr-o buna zi, cand zbori cu avionul.

Toporul din carlinga – Conform multor legi ale catorva tari, inclusiv America, toporul face parte din echipamentul de urgenta. Acesta se pastreaza in carlinga, langa piloti. Toporul este folosit pentru a deschide usi sau a face o gaura in avion. Fuselajul are marcaje speciale care indica cele mai bune locuri din avion in care poti sparge, cu toporul, o iesire noua.

O gaura in geamuri – Geamurile din avion sunt compuse din 3 straturi. Cel exterior tine presiunea din aer la distanta, cel din interior protejeaza in caz ca se intampla ceva in exterior, iar cel din mijloc e pentru egalarea presiunii dintre cele doua. Acest lucru se realizeaza printr-o gaura mica. Aceasta egaleaza presiunea si evita formarea condensului.

Camerele echipajului – Unele avioane au incaperi mici de tot unde echipajul se poate odihni. Acestea se regasesc doar in avioanele care parcurg zboruri de cateva ore. Nu sunt comode caci necesita mersul in patru labe pentru a intra in ele, dar sunt bune pentru o relaxare de cateva ore.

Manerele de la usile de urgenta – Sunt facute, in principiu, pentur insotitorii de bord. Stewardesele trebuie sa se tina bine de aceste manere ca nu cumva sa fie aruncate din avion in timp ce, panicati, pasagerii se grabesc buluc sa iasa din avion.

Sistemul de aer conditionat – Te-ai intrebat vreodata cum functioneaza? Fiecare turbina are un compresor langa ea. Acesta baga aer de afara in avion pentru ca pasagerii sa poata respira in voie, dar sa aiba si o temperatura optima. Inainte ca aerul sa ajunga la tine, aerul de afara trece prin filtre. Acestea retin 95% din bacteriile din aer.