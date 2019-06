Ce înseamnă scutirea de impozit a IT-iștilor. Care este justificarea acestei măsuri

Scutirea de impozit a IT-iștilor a devenit un fel de Măr al Discordiei după ce Ludovic Orban, președintele PNL, a declarat că nu i se pare normal ca persoanele din sectorul IT să fie scutite de taxele pe venit. Realitatea este, însă, mai complexă, iar această așa-zisă scutire datează încă de pe vremea lui Ion Iliescu.

Scutirea de impozitul pe veniturile IT-iștilor este una dintre cele mai vechi facilități fiscale din România care încă este în vigoare. Ea a apărut în 2001 și așa a rămas până azi. Spre surprinderea unor de astîzi, această scutire de impozit pe venit a supraviețuit tuturor modificărilor legislative pe segmentul taxelor și impozitelor, aderării la Uniunea Europeană, dar și a „revoluției fiscale” a PSD care a trecut de la sistemul progresiv de impunere la cota unică de impozitare.

Scutirea de impozit a IT-iștilor a apărut pe vremea Guvernului Năstase și a președintelui Ion Iliescu, mai exact, de prin 2001. Atunci, s-a discutat această problemă în cadrul unei conferințe intitulate Noua economie și implementarea societății informaționale în România.

Chiar și Ion Iliescu a fost de acord cu această inițiativă pentru că „tehnologiile IT&C au un impact profund și asupra electoratului, pentru că generează noi interacțiuni între Guvern și cetățeni, limitând devierile contraproductive ale jocului politic”.

În „epoca” Năstase, era în vigoare impozitul preogresiv pe venit și începea de la 18% pentru salariile minime pe economie și cele mici și ajungea la 40% pentru cele salariile mari. Inițial se vehiculase impunerea unei cote de impozitare a veniturilor IT-iștilor de 8% – 10%. Pe 21 iunie 2001, însă, s-a renunțat complet la și la acest impozit.

Prin urmare, scopul scutirii de acest impozit a fost pentru a ajuta sectorul informatic din România să se dezvolte, pentru că până la începutul anilor 2000, era la pământ. Această reformă a încurajat mult sectorul lumii IT și a influențat, într-o oarecare măsură, și importul de tehnologie.

Chiar și așa, veniturile IT-iștilor din România sunt mai mici decât ale celor din alte state europene și extra-europene.

Ludovic Orban, președintele PNL, consideră că IT-iștii n-ar trebui să mai fie scutiți de acest impozit pentru că sectorul informatic din România s-a dezvoltat suficient, iar angajații din acest domeniu câștigă cele mai mari venituri.

Andrei Caramitru, fostul consilier al președintelui USR, Dan Barna, a scris pe Facebook ce înseamnă, de fapt, această scutire de impozit și a comparat-o cu ce se întâmplă în alte state din Europa:

„Pentru cei care vorbesc fără sa înțeleagă și vorbesc de «echitate», îi rog să studieze sistemele fiscale din Europa. De exemplu – în Olanda – pentru o firmă, «Coop», cu obiectiv de Inovație (așa cum sunt UBER sau Google acolo), taxele sunt așa:

– 7% taxă pe profit, 0% taxă pe dividende

– taxe totale dacă salariul este sub 2.000-2.500 de euro pe lună: 20% (vs. aproape 40% in România pentru IT). Pentru salarii mari – 45%

– pentru cei cu Master sau contribuție directa in Inovație – 30% reducere la toate taxele pe muncă definite la punctul de mai sus”