Ce înseamnă pentru naționala României retrogradarea în Liga C din Liga Națiunilor. Ce șanse au „tricolorii” să meargă în barajul pentru Cupa Mondială

Naționala României a câștigat de pomană duelul cu Bosnia. Echipa lui Edi Iordănescu a terminat grupa pe ultimul loc și a retrogradat în Liga C. Asta înseamnă că „tricolorii” vor înfrunta echipe precum Insulele Feroe, Luxemburg sau Letonia și vor avea șanse mici, ca din această competiție, să ajungă la barajul pentru Cupa Mondială.

Naționala României a făcut spectacol în duelul cu Bosnia, din Giulești. Dennis Man, Rațiu și „dubla” lui George Pușcaș au adus un succes categoric, la care a pus foarte tare umărul Nicușor Bancu, autorul a trei pase de gol. Această victorie nu a schimbat cu nimic situația pentru că Finlanda a răpus Muntenegru în deplasare.

Jucătorii români au terminat astfel pe ultimul loc în grupă și au retrogradat în Liga C. Asta înseamnă că vom fi în urna trei pentru EURO 2024, tragerea la sorți urmând să se desfășoare pe 9 octombrie.

„Din păcate am retrogradat, dar trebuie să luăm ce a fost bun din acest meci şi în următoarele acţiuni să punem în practică şi să fim încrezători în continuare. Ne afectează în primul rând că am retrogradat, voiam să fim aici, dar trebuie să luăm ce am făcut bine şi să vedem în viitor ce putem facem”, a declarat Dennis Man, la finalul partidei.