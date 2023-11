Finalul vizitei oficiale a președintelui în a doua țară din turneul său african a oferit câteva momente spectaculoase, inedite, dar greu de înțeles pentru europeni. Află, din rândurile de mai jos, ce înseamnă Hakuna Matata, formula pe care o strigă localnicii din Tanzania când se aruncă în apă cu tabloul cu Iohannis. Imaginile fac furori în mediul online.

Luni, 20 noiembrie 2023, președintele Klaus Iohannis părăsește Tanzania, turneul său african continuând cu următoarea destinație: Republica Cabo Verde. Ceremonia de rămas bun organizată pentru șeful statului la State House din Dar es Salaam a inclus un ritual special, necunoscut pentru europeni și destul de greu de deslușit.

Două înregistrări video publicate de SpotMedia arată mai mulți localnici strigând diverse lucruri în jurul a două tablouri de dimensiuni mari – portrele lui Klaus Iohannis și Carmen Iohannis. După acest moment, oamenii aleragă cu tablourile în brațe și sar în apă, strigând „Hakuna Matata”.

Dar ce înseamnă Hakuna Matata, formula pe care o strigă localnicii din Tanzania când se aruncă în apă cu tabloul cu Iohannis. Expresia a devenit cunoscută la nivel mondial datorită celebrului film de animație „The Lion King” („Regele Leu”).

Sintagma provine din dialectul „swahili” sau „swahili”, folosit mai cu seamă în Africa de Est, având influențe puternice din limba arabă. Fiecare cuvânt ce o compune are un sens propriu. „Hakuna” poate fi tradus cu „Nu există” și „Matata” cu „Probleme”. Astfel, poate fi tradusă ca „Nu sunt probleme”.

În Zanzibar, Kenya și Tanzania, „Hakuna Matata” este folosită de localnici pentru a transmite că „totul este bine” sau că „nu trebuie să-ți faci griji, ci să fii fericit”.

Vizita președintelui în Tanzania a fost rezumată în câteva rânduri, pe pagina sa de Facebook:

„M-am întâlnit astăzi cu doamna Președinte Samia Hassan, în cadrul vizitei de stat în Tanzania. Am avut discuții foarte bune despre prioritățile comune ale statelor noastre, în condițiile în care Tanzania are un rol strategic valoros în raport cu partenerii africani. Educația, protecția civilă, agricultura, silvicultura, IT și securitatea cibernetică sunt câteva domenii cu mare potențial pentru o colaborare mai strânsă între statele noastre.

Totodată, salut semnarea astăzi a două memorandumuri care urmăresc intensificarea cooperării bilaterale în domeniul managementului riscului de dezastre și al asistenței umanitare internaționale, precum și al cooperării științifice, economice și tehnice în agricultură și mediu.

În convorbirile noastre deschise și productive, i-am transmis doamnei Președinte că Tanzania poate conta pe România în ceea ce privește promovarea și dezvoltarea relațiilor cu Uniunea Europeană. Am discutat, totodată, și despre războiul din Ucraina și i-am prezentat doamnei Președinte amplele măsuri politico-diplomatice, logistice și administrative luate de România pentru facilitarea exporturilor de cereale din Ucraina, inclusiv către țările africane”, a fost mesajul publicat pe pagina de Facebook a lui Klaus Iohannis.