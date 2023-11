Ce a apărut pe pagina de Facebook a lui Iohannis după vizita cuplului prezidenţial în Africa. Românii au fost sinceri

Pe platformele de social media apar cele mai importante momente din turneul început de șeful statului. După gafa vestimentară a Primei Doamne, activitățile neanunțate și ipostazele neașteptate de până acum, românii nu au ezitat să își exprime opiniile cât se poate de sincer. Vezi, în rândurile de mai jos, ce a apărut pe pagina de Facebook a lui Iohannis după vizita cuplului prezidenţial în Africa.

Luni, 20 noiembrie 2023, președintele Klaus Iohannis își va începe vizita în Republica Cabo Verde, după ce a petrecut ultimele zile în Tanzania, Zanzibar și Kenya. Până acum, turneul african al șefului statului a oferit momente spectaculoase, dar a creat și numeroase dezbateri și controverse în spațiul public.

Costurile uriașe ale deplasărilor au fost principalul motiv de nemulțumire. Apoi, vizita oficială în Kenya a început cu stângul. Carmen Iohannis a fost aspru criticată pentru gafa vestimentară pe care a făcut-o, Prima Doamnă alegând să poarte, la întâlnirea cu oficialii, o pereche de sandale ce i-a lăsat degetele de la picioare la vedere – o mare greșeală de protocol.

Pe 17 noiembrie, pe pagina de Facebook a lui Iohannis au fost publicate mai multe fotografii din timpul șederii în Tanzania, cu o descriere a evenimentelor la care a participat șeful statului în acele zile.

„M-am întâlnit astăzi cu doamna Președinte Samia Hassan, în cadrul vizitei de stat în Tanzania. Am avut discuții foarte bune despre prioritățile comune ale statelor noastre, în condițiile în care Tanzania are un rol strategic valoros în raport cu partenerii africani. Educația, protecția civilă, agricultura, silvicultura, IT și securitatea cibernetică sunt câteva domenii cu mare potențial pentru o colaborare mai strânsă între statele noastre.

Totodată, salut semnarea astăzi a două memorandumuri care urmăresc intensificarea cooperării bilaterale în domeniul managementului riscului de dezastre și al asistenței umanitare internaționale, precum și al cooperării științifice, economice și tehnice în agricultură și mediu.

În convorbirile noastre deschise și productive, i-am transmis doamnei Președinte că Tanzania poate conta pe România în ceea ce privește promovarea și dezvoltarea relațiilor cu Uniunea Europeană. Am discutat, totodată, și despre războiul din Ucraina și i-am prezentat doamnei Președinte amplele măsuri politico-diplomatice, logistice și administrative luate de România pentru facilitarea exporturilor de cereale din Ucraina, inclusiv către țările africane”, a transmis Klaus Iohannis.