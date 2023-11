Cât costă sejurul lui Klaus și Carmen Iohannis la o agenție de turism. Ofertele sunt last minute

Așa cum s-a tot scris în aceste zile, Klaus Iohannis și soția sa se află într-un turneu de 10 zile pe continentul african, despre care se spune că este cel mai scump de până acum. Nu ne putem compara cu domnia sa, dar dacă ne uităm la ofertele turistice în zonă vom afla cât costă sejurul lui Klaus și Carmen Iohannis la o agenție de turism, iar ofertele sunt last minute.

Cine nu și-ar dori un safari în Kenya sau Tanzania?

Conform celor mai recente statistici de la touroperatori, anul trecut, peste 18 milioane de turiști au vizitat Africa. Peste 70% dintre acești călători au petrecut timp în doar șapte țări, iar Tanzania și Kenya s-au numărat printre aceste destinații populare.

Nu există nicio îndoială că un safari african ar trebui să fie chiar în fruntea listei de dorințe, singura întrebare este unde să mergi. De departe, cea mai mare atracție pentru cei care aleg să își petreacă vacanța pe Continentul African este fauna sălbatică. Africa găzduiește o serie de creaturi pe care nu le veți întâlni nicăieri altundeva în lume. Cea mai cunoscută dintre acestea este Big Five.

Estul și sudul Africii sunt cele mai bune locuri pentru a vedea aceste creaturi în sălbăticie. Dacă sunteți în căutarea unei aventuri africane rustice, ar trebui să vă îndreptați privirile spre Africa de Est.

Astfel, Tanzania și Kenya se află într-o luptă pentru supremație, dar pentru asta trebuie să ai și un buget pe măsură.

Află cât costă sejurul lui Klaus și Carmen Iohannis la o agenție de turism

În contextul recentei vizite oficiale a președintelui Klaus Iohannis în Africa, ne-am decis să aflăm concret cât costă sejurul lui Klaus și Carmen Iohannis la o agenție de turism, și am ales să vedem care sunt ofertele last minute.

Safariurile din Kenya și Tanzania se vor potrivi atât celor cu experiență, cât și celor care se află la prima experiență. Ca atare, ele atrag călători din întreaga lume în perioadele de vârf de vizitare a vânatului.

Kenya are o infrastructură turistică robustă, cu mai multe cabane din care puteți alege, iar marketingul activ al safariurilor kenyene atrage un număr mare de turiști în această țară.

Dacă dorești o experiență mai exclusivistă, cu mai puțină aglomerație, Tanzania este locul potrivit, iar aici vei găsi mai puține cabane și mulțimi mai mici. Tanzania este, de asemenea, cea mai mare dintre cele două țări. Acest lucru înseamnă spații vaste pentru a hoinări și mai puțină companie în timp ce o faci.

Dar, așa cum spuneam, ai nevoie și de buget, și dacă te gândești cumva la ofertele last minute, deja vorbim de cu o totul altă organizare a bugetului. Dar, concret, căutând să vedem cât costă sejurul lui Klaus și Carmen Iohannis la o agenție de turism, am constatat că prețurile variază de la 1.500 de euro de persoană, aproximativ.

Un sejur de 7 nopți ajunge la peste 4.000 de euro

Am mers mai departe cu cercetarea și am constatat că prețurile pot ajunge, de exemplu, și la 4.138 de euro la unul din touroperatori, fiind vorba de all inclusiv.

Cu alte cuvinte o persoană, și atenție!, cu discount, va plăti 2.069 euro, în perioada 19-27 decembrie, pentru 7 nopți.

Cea mai ieftină ofertă last minute, tot de 7 nopți, la un hotel de patru stele, și cu un zbor de 9 ore până în Mombasa, va costa 939 de euro de persoană, deci un total de 1,878 de euro.

Concluzie

Sperăm că v-am făcut lumină în alegerea unei oferte de safari în Africa, și acum că ai aflat costă sejurul lui Klaus și Carmen Iohannis la o agenție de turism, te vei decide dacă merită sau nu.

Ar fi frumos să-ți petreci Revelionul în sălbăticia Kenyei sau în spectaculoasa Tanzania.