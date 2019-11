Ce înseamnă exit poll și cum să îl interpretezi corect. Metode prin care se poate face un sondaj

Odată cu alegerile prezidențiale din noiembrie 2019, românii au auzit, în mod cert și cât se poate de des, expresia de „exit poll„. Aceasta poate fi interpretată în câteva moduri, de aceea îți arătăm varianta corectă prin care poate fi abordată, în contextul electoral actual.

Ce înseamnă exit poll și cum să îl interpretezi corect

Orice exit poll poate semnifica și un sondaj electoral efectuat la ieșirea de la vot a alegătorilor. Spre exemplu, un exit poll neoficial realizat duminică, în ziua primului tur al alegerilor prezidențiale din 2019, și publicat la ora 13:00, a arătat cine conduce la nivel de voturi. A fost vorba despre un sondaj efectuat prin metoda CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing/Cercetarea via telefon).

Astfel, alegătorii români au putut afla, chit că neoficial, că actualul președinte Klaus Iohannis este cel care conduce în sondaje. Acesta a reprezentat o alegere pentru 42% din români, pe când pe Viorica Dăncilă ar fi votat-o 18% din electorat. Mai mult, Dan Barna ar fi avut un procent de 14%, la ora 13:00.

Metode prin care se poate face un sondaj

Metoda CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) sau cercetarea online. Sistemul CAWI reprezintă o metodă rapidă de colectare a datelor de sondaj pe baza unui chestionar standardizat via paginilor de Internet. Această metodă are câteva avantaje, ce pot deveni utile în campaniile electorale, pentru că pot fi utilizate și cu stimuli audio-video. Aceștia vin sub formă de sigle, afișe, clipuri video, promo-uri sau melodii.

Metoda PAPI (Paper and Pen Interviewing) sau cercetarea faţă în faţă este una pusă în practică și la nivelul exit poll-urilor electorale. Metoda PAPI reprezintă o modalitate clasică de colectare a datelor de sondaj, pe baza unui chestionar tipărit, care se aplică față în față la domiciliul persoanelor selectate sau pe cote – categorii de vârsta, educaţie, gen- sau în spațiile publice, cum ar fi ieşirea din magazine.