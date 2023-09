Ce înseamnă, de fapt, echinocţiul de toamnă. Ce trebuie să faci azi, 23 septembrie 2023, pentru noroc şi belşug în casă

Ziua de astăzi marchează echinocțiul de toamnă. Astfel că, de astăzi ziua va scadea treptat, iar noaptea va deveni din ce în ce mai lungă, până la solstițiul de iarnă, marcat pe 22 decembrie. În cursul zilei de astăzi, oamenii din diferite regiuni țin cont de anumie tradiții și obiceiuri, care aduc noroc și belșug în casă.

Ce este echinocțiul de toamnă?

Anul acesta, echinocțiul de toamnă va avea loc în cursul zilei de astăzi la ora 09.50. Practic, acesta marchează debutul toamnei din punct de vedere astronomic. Soarele va atinge longitudinea astronomică de 180 de grade

În plus, începând de astăzi, ziua va scădea treptat, noaptea devenind mai lungă. Soarele va trece peste zenitul ecuatorului Pământului, va răsări aproape exact în est și va apune în direcție vest. În Emisfera Sudică a Pământului, de astăzi, primăvara își va face simțită prezența.

Ce trebuie să faci în această zi?

Foarte mulți oameni au o serie de tradiții și obiceiuri prin care marchează echinocțiul de toamnă. La rândul lor, acestea diferă în fucnție de zonă sau de regiune. Spre exemplu, în mai multe regiuni are loc sărbătoarea recoltei. Astfel că, oamenii obișnuiesc să aducă mai multe fructe și legume recent culese. Foarte mulți sunt de părere că acest obicei le va aduce belșug.

Alte persoane obișnuiesc ca în această zi să facă o serie de plimbări în natură, în timp ce altele obișnuiesc să facă o serie de ritualuri spirituale și ceremonii de mulțumire. În alte regiuni, oamenii organizează festivaluri de toamnă. Acestea includ, de regulă, concursuri de sculptat în dovleci sau chiar dansuri populare. Nici observațiile astronomice nu lipsesc de pe listă. Echinocțiul este momentul perfect pentru a observa anumite constelații.

De asemenea, o parte din omanei bat nucile și adună recolta. Tot astăzi este momentul perfect pentru pregătirea primului must din strugurii proaspăt culeși. În această zi, părinții ar trebui să nu se certe. În caz contrar, copii acestora nu vor avea noroc în viață.

Când va avea loc echinocțiul de toamnă în următorii ani?

Data echinocțiului diferă de la an la an. Însă, de regulă, acesta are loc zilele de 21, 22, 23 sau 24 septembrie, mai des însă la 22 sau 23 septembrie

2024 – 22 septembrie, ora 15:44

2025 – 22 septembrie, ora 21:19

2026 – 23 septembrie

