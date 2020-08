Ce înseamnă dacă te uiți la ceas la ora 11:11. Singurul moment al zilei când se întâmplă asta

Cu toții rămânem surprinși atunci când ne uităm la ceas și vedem că acesta indică ora 11:11. Experții în numerologie au explicat ce înseamnă, de fapt, acest lucru, ora respectivă, dar și cum ne influențează ea atunci când o vedem.

Iată ce înseamnă dacă te uiți la ceas la ora 11:11

Mulți rămân plăcut surprinși atunci când ceasul indică ora 11:11 și există și o explicație. Mulți asociază acest moment cu o întâmplare frumoasă din viaţa sa. Pe unii îi cuprind un sentiment de iubire, linişte şi pace. Alții îşi pun în gând o dorinţă. 11:11 este singurul moment din zi când toate cele 4 numere de pe ceas sunt la fel. Ele apar uniform, curat, îngrijit şi paralel unele faţă de celelate. Acest lucru este plăcut pentru ochii noştri. În special pentru persoanele care sunt preocupate cu cifrele şi sunt extrem de organizate.

Aceasta ar putea fi o explicaţie pentru faptul că destul de multe persoane se uită la ceas exact la ora 11:11. Alăturarea 11:11 reprezintă un sincron care te ajută să te luminezi şi să te învălui în mister şi lumină. Cel puțin așa spun specialiștii. Sincronicitatea este credinţa că lucrurile aparent fără legătură, care par a nu fi atât de importante, câştigă semnificaţie atunci când apar la întâmplare. Acest tip de evenimente sunt adesea numite „coincidenţe semnificative”. Deoarece deşi ele par să nu aibă niciun efect evident una asupra celeilalte, în fond sunt în strânsă legătură.

Cifra 11 reprezintă spiritualitatea şi misterul

Potrivit specialiştilor în numerologie, ora 11:11 are valoare magică, specială. Cu totul aparte faţă de oricare altă oră din zi. Un plus de valoare vine şi din convingerea ta că, atunci când te uiţi la ceas şi vezi ora 11:11, îţi pui o dorinţă care are şanse mai mari să devină realitate.

Alte credinţe populare includ ideea că timpul este legat de ghidul nostru spiritual sau de îngerii păzitori. Aceştia folosesc timpul pentru a ajunge la noi şi pentru a ne capta atenţia spre un moment din viaţa noastră cu totul şi cu totul important.

Cifra 11 reprezintă spiritualitatea şi misterul. În plus, aceasta ne oferă un canal prin care să comunicăm cu eul interior. Astfel, 11 este un fel de uşă spre sufletul şi dorinţele noastre, spre gânduri, emoţii, idei şi sentimente pe care le ţinem ascunse. Unele persoane aleg să urmărească ceasul în prima parte a zilei pentru nu pierde ora 11:11.

O altă teorie spune că, dacă te uiţi la ceas frecvent la această oră – 11:11 – şi conştientizezi acest lucru, de fapt, realizezi pe deplin ceea ce ţi se întâmplă. Astfel, reuşeşti să dai propriul ritm ceasului fiziologic. Desigur, aceastea sunt pur şi simplu teorii şi explicaţii care nu sunt susţinute de studii ştiinţifice, dar merită să ţinem cont de ele