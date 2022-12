Ce îl pune Carmen Grebenișan de la „Survivor 2023” pe soţul său să facă pentru a avea succes. Vedeta nu i-a dat de ales: „L-a luat capul” EXCLUSIV VIDEO

Carmen Grebenișan se numără printre cei mai cunoscuți și apreciați creatori de conținut de la noi. Un plus de celebritate i-au adus și proiectele TV la care a participat, precum Asia Express sau Dancing on Ice. Recent, blonda a bătut palma cu Pro TV și se numără printre concurenții noului sezon „Survivor”, care va intra pe post în ianuarie și care se va filma la foc automat în Republica Dominicană. Ce îl pune Carmen Grebenișan de la „Survivor 2023” pe soţul său să facă pentru a avea succes. Vedeta a dezvăluit totul într-un interviu exclusiv acordat Playtech Știri.

Carmen Grebenișan se numără printre Faimoșii care se vor lupta cu Războinicii pentru câștigarea diverselor probe din noul sezon Survivor care va începe din ianuarie la Pro TV.

Ai renunțat la planul de a-ți convinge soțul să vină cu tine la vreun eveniment monden?

Da, am renunțat de mult la acest plan, nici măcar nu cred că îi mai adresez această întrebare. Nu s-a întâmplat, dar nici nu cred că se așteaptă să îl mai întreb, pentru că până la urmă el nu e din zona asta, nu e din lumea asta și nici nu cred că i-ar plăcea să fie. Și nici mie nu mi-ar plăcea ca el să fie, sincer! Nu știu de ce, îmi place să fie mai rezervat omul de lângă mine.

Ce îl pune Carmen Grebenișan de la „Survivor 2023” pe soţul său să facă pentru a avea succes

Când mergeți în vacanțe și postezi de acolo, Alex se ocupă de fotografii și video?

Da, el se ocupă de tot sau apelez la trepied sau fac trepiezi organici din cărți, din chestii, din cană și mă pozez. Dar în 90 la sută din cazuri, el se ocupă, da. L-am învățat. L-a luat capul efectiv. Nu mai poate. Dar nu are ce să facă, că mă ajută și mă susține.

Dar înainte să îl cunoști pe Alex, cine se ocupa de aspectul acesta?

Fostul meu prieten.

Deci nu ai avut niciodată un fotograf profesionist, plătit doar pentru lucrurile astea?

Nu am avut un fotograf profesionist plătit, pentru că nu îmi place ideea asta de a rămâne doar la cineva, pentru că îmi place să experimentez. În același timp, mai bine e omul de lângă tine cu care mergi în vacanțe, că nu îți iei fotograful în vacanțe. Am făcut și asta, dar a fost strict o excursie. De obicei, nu am avut asta, pentru că mi se pare că mă limitez la un anumit stil și nu îmi place.

După cât timp a reușit Alex să realizeze fotografii pe placul tău? Mă gândesc că nu a fost expert din prima.

A trecut până la un an. A fost greu. Doar prin exercițiu se învață, nu ai nicio altă șansă. Efectiv, nu există altă șansă. Oricât explici omului, ziceam „Ținem așa telefonul” și îmi ținea telefonul așa. El are 1,95 m și mă pozează de sus, eram atât (n.r de mică) în poză!

Nu ți se pare că e ceva greșit?

Nu. Lasă că o să-ți zic eu exact cum să stai și mă pun în locul lui. Stai ca mine, iei telefonul și gata. Arăt fix fiecare punct, fiecare cadru, tot, vezi stânga nu știu ce clădire, dreapta acel stâlp prinde-l așa. Chiar îi dau indicații mai bine ca oricine, unu la unu cu poza. Are răbdare. Și dacă nu are, are. Chiar e un băiat mai răbdător decât mine, sincer, mă mir. Câteodată îl înnebunesc cu toate detaliile și cu indicațiile. Îmi dau seama că eu nu aș suporta asta. Mă gândesc cum aș fi în locul lui și el pufăie… Dar tot timpul face.

Carmen Grebenișan: „Aleg să îmi investesc banii de cele mai multe ori în excursii”

Care e cel mai scump obiect din garderoba ta?

Gențile sunt cele mai scumpe. În rest, nu prea dau așa mulți bani.Nu îmi vine să dau banii pe haine scumpe. Pe pantofi, mai puțin. Pe genți, da. Pe ochelari de soare iar dau banii. Nu știu de ce. Am o nebunie cu ochelarii de soare. Chiar îi cumpăr. Deci, genți și ochelari. Am vreo 20 de perechi de ochelari de soare. Genți am și din alea, dar cele mai scumpe nu sunt chiar așa multe.

Aleg să îmi investesc banii de cele mai multe ori în excursii, sincer. Când vreau să cumpăr o geantă și am banii, mă gândesc dacă vreau să-i dau pe geantă și să nu merg în excursie. De multe ori, în 90 la sută dintre cazuri, aleg excursia.

Cu siguranță ești mai câștigată psihic și te cultivi, te dezvolți. E fain să ai și o geantă șmecheră. După 40 de ani, (sper – n.r.) să simt că pun accent pe mai multe lucruri. Că sunt mai odihnită, liniștită. Acum nu sunt deloc așa.

Video: Daniel Bălan