Ce îl deranjează pe Cătălin Măruță când se uită în oglindă. Principalul lucru pe care l-ar schimba vedeta Pro TV

Cătălin Măruță are un detaliu care nu îi convine la imaginea sa. Care este principalul lucru pe care l-ar schimba la el? Nu-i place deloc atunci când se uită în oglindă, dar cu toate astea nu renunță la un obicei care l-ar putea ajuta în acest sens.

Ce ar schimba Cătălin Măruță la el?

Cătălin Măruță este deja cunoscut de ani buni în rolul de moderator de televiziune. Cunoscuta vedetă este apreciată și iubită de cei mai mulți dintre români și s-a afișat mereu destul de transparent în fața publicului căruia îi împărtășește deseori detalii și din viața sa personală.

Bărbatul a reușit totuși să surprindă cu o mărturie aparte. Concret, acesta a spus care este cea mai mare temere a sa, ce îl face fericit și care este defectul fizic ce îl deranjează uneori.

Întrebat de ce îi este frică, moderatorul a spus că cel mai crunt ar fi să nu aibă timp pentru oamenii care îl iubesc, iar cele mai valoroase lucruri din punct de vedere financiar pe care le are sunt câteva acțiuni într-un startup a căror valoare este convins că va crește odată cu anii.

Ideea de fericire a sa se învârte în jurul recunoștinței pe care o are asupra unor evenimente sau oameni. Un singur lucru l-a scos în evidență atunci când a vorbit de fizic – pătrățelele inexistente, arată viva.ro.

Celebrul prezentator este cunoscut ca fiind un gurmand, iar asta îl cam împiedică să aibă o dietă echilibrată și să nu încerce fel și fel de mâncăruri, mai ales că fanii știu deja că soția sa gătește extraordinar și că adoră să facă surprize culinare copiilor și partenerului ei.

„Chiar îmi doresc să nu mai zică lumea”

Soția sa se străduiește să rămână în formă, mai cu seamă că activează într-un domeniu unde imaginea contează extrem de tare. Celebra cântăreață a mărturisit că a luat câteva kilograme bune din cauza lipsei de activitate în pandemie, dar se străduiește să își echilibreze dieta și stilul de viață și să revină la talia de odinioară.

‘‘Am reînceput sportul acasă, am început dieta, mai multă apă mai puțină mâncare, dar am mese regulate.”, le-a spus Andra fanilor săi de pe Instagram. „Chiar îmi doresc să nu mai zică lumea că sunt gravidă, fără ca eu să fiu. Dacă vreodată se va întâmpla, atunci e binevenit. Acum nu pot să spun că am în plan acest lucru, întrucât am și fată, și băiat, deci am tot ce am visat.

Nu ne-am propus să mărim familia și nu avem de gând acum să se întâmple acest lucru. E greu, cumva, să stau mereu să explic că nu sunt însărcinată”, a mai detaliat celebrul fost jurat de la emisiunea ‘Vocea României’.