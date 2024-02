Ce îi scrie lumea lui Alex Velea, pe rețelele sociale, după crima din Dâmbovița. Artistul tocmai a anunțat că va avea un nou concert

Alex Velea trece printr-o perioadă dificilă, după ce a luat parte la petrecerea din Dâmbovița, unde a fost ucis un om. Deși acesta spune că nu avea nicio legătură cu persoanele implicate în conflict, oamenii nu se pot abține de la comentariile răutăcioase. Ce mesaje i-au transmis artistului când anunța următorul concert.

Alex Velea a devenit printre cele mai interesante personaje ale momentului, dar nu într-un context pozitiv. Artistul a fost în cabana cu pricina când a avut loc crima din Padina, judeţul Dâmboviţa, în urma căreia un bărbat a fost înjunghiat mortal.

De atunci, au apărut o mulțime de zvonuri referitoare la relația dintre el și criminalii, care îl urmăresc pe artist peste tot. Chiar și în contexte care nu au legătură cu această situație, haterii nu se pot abține de la acuzații nefondate și glume răutăcioase.

În urmă cu puțin timp, vedeta a anunțat că va avea un concert pe 17 februarie, la Restaurant Moldova Northampton din Marea Britanie, unde îi va încânta pe fanii lui plecați peste hotare. A oferit informații despre eveniment, precum locația exactă, prețul, ora începerii acestuia, dar gurile rele nu au putut sta departe.

Făcând referire la întâmplarea nefericită de la Hotel, aceștia au făcut tot felul de comentarii acide și răutăcioase la adresa artistului. Deși acesta nu a avut nicio legătură cu cele întâmplate, cei care nu îl plac nu s-au putut abține și au aruncat tot felul de săgeți asupra lui.

Alex Velea, cunoscutul cântăreț și personalitate media, a făcut recent o declarație fermă pe Instagram, în urma unui incident tragic care a avut loc la un hotel din Padina, județul Dâmbovița. Într-un story postat duminică seara, artistul a dorit să clarifice faptul că nu a avut nicio implicare în acest incident, precizând că se afla în camera sa de hotel în momentul tragediei.

Citește și: Un bărbat a fost omorât la o petrecere cu vedete din România. Alina Eremia și Alex Velea erau prezenți

În mesajul său, Velea a transmis un salut publicului și și-a exprimat starea de șoc și îngrijorare în urma evenimentelor petrecute la un eveniment la care participase, alături de partenera sa, Antonia. Artistul a subliniat că nu a fost implicat în niciun fel în nefericitul incident și că activitatea sa a constat doar în socializare, așa cum este obișnuit în cadrul profesiei sale.

„Salutare tuturor. Încerc să-mi revin din starea de şoc în urma tragediei petrecute aseară la un eveniment la care am participat şi eu alături de Antonia. Referitor la informaţiile apărute în presă doresc să vă informez că nu am avut nicio legătură cu nefericitul incident.

Eu doar am socializat cu toată lumea cum fac de obicei prin prisma meseriei. În momentul în care s-a petrecut tragedia, eu eram în camera mea de hotel, dar am aflat ulterior şi am fost şocat. Urăsc violenţa şi altercaţiile de orice gen. Nu-mi vine să cred că o seară în care toată lumea se simţea bine s-a terminat aşa”, a precizat Alex Velea.