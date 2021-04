Ce îi leagă pe Mirela Vaida și Dan Bittman, de fapt. Puțini fani știu acest secret despre ea

Mirela Vaida a fost invitată în cadrul emisiunii online moderată de Pepe, unde a făcut dezvăluiri despre începutul carierei sale, studii, drumul către televiziune și legătura cu Dan Bittman.

Prezentatoarea ”Acces Direct” a vorbit despre studiile sale, dar mai ales despre începutul carierei muzicale, urmate de traiectoria către televiziune. Vedeta a declarat că, înainte de a deveni cunoscută, a fost la multe concursuri și festivaluri de muzică, în cadrul cărora l-a întâlnit pe Dan Bittman. Ea și artistul s-au cunoscut în emisiunii ”Bravo, bravissimo”, de la TVR.

„Eu am terminat Facultatea de Drept, când am venit din Iaşi în Bucureşti nici nu mă gândeam că o să fac muzică, televiziune, teatru. M-am trezit după licenţa că nu am relaţii, că nu am pile, aşadar îmi era imposibil să reuşesc. M-am angajat la televiziune şi mi-am dat seama că îmi place să vorbesc.

Eu mai participasem la concursuri de muzică, gen Bravo, bravissimo de la TVR, cu Dan Bittman. Am fost la Mamaia, în 97. Am mai fost la Ploaia de stele, în 2001, am fost în finală cu Madonna. Inima m-a chemat spre muzică mereu”, a povestit Vaida.