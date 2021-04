Ce salariu are Mirela Vaida la Acces Direct. Câștigă mai putin decât primea Simona Gherghe

Simona Gherghe a renunțat la emisiunea ”Acces Direct”, pe care o prezenta de ani buni, în martie 2019. În locul ei a venit Mirela Vaida. Salariul pe care îl primește ar fi mai mic decât al colegei sale de trust.

Salariul Mirelei Vaida de la Acces Direct și Te cunosc de undeva

Chiar dacă Mirela Vaida este actriță și cântăreață, a ales să se concentreze pe cariera de televiziune, care îi aduce în schimb și câștiguri importante. Ea ar primi un salariu generos pe lună, având în vedere cele două apariții din cadrul postului TV Antena 1, atât la ”Acces Direct”, cât și la ”Te cunosc de undeva”.

Moderatoarea ar fi cerut o sumă surprinzătoare pentru cele trei luni de contract de la show-ul transformărilor, fiindcă semnarea lui i-a umplut programul, care are și weeekend-urile ocupate cu filmări pentru ”TCDU”, ce se extind uneori și în timpul săptămânii, atunci când se filmează gale sau finala emisiunii. În acele dăți, la ”Acces Direct” îi ține locul Emilia Ghinescu. Pentru apariție în show-ul de la Antena, Mirela Vaida ar fi cerul un salariu de 15.000 de euro.

În ceea ce privește leafa din emisiunea de zi, aceasta, deși se pliază perfect pe format, iar prezența este este una apreciată, ar încasa un salariu mai mic decât Simona Gherghe. Conform unor surse, citate de Impact, vedeta ar fi plătită pe ediție, în total salariul său ajungând la 5.000 de euro.

Nu o afectează etichetele care i se pun

„Eu sunt plătită pe ediţie. Aşa sunt salariile în televiziune, în general. Eu am o sumă negociată pe ediţie, care nu e fabuloasă, şi se înmulţeşte cu câte zile am lucrat. Pe mine nu mă afectează etichetele care mi se pun. Eu am făcut mai multe emisiuni LIVE, Acces Direct nu este prima. Atâta timp cât se vorbeşte, înseamnă că eşti important pentru ei”, a declarat Mirela Vaida.