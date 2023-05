Ce îi cere Maria Constantin de ziua ei logodnicului său. Dorinţa cântăreţei, neaşteptată. A recunoscut tot: „La fel e şi de 8 Martie” EXCLUSIV VIDEO

Au mai rămas doar câteva luni până când Maria Constantin și Robert Stoica vor spune „Da!” în fața ofițerului stării civile și își vor uni destinele. Până în luna august, când va avea loc marele eveniment, artista și logodnicul ei trăiesc febra pregătirilor. Din interviul acordat în exclusivitate pentru Playtech Știri, am aflat ce îi cere Maria Constantin de ziua ei logodnicului său. VIDEO EXCLUSIV

Maria Constantin și Robert Stoica mai au de pus la punct câteva detalii, înainte de marele eveniment care va avea loc în luna august. Chiar dacă artista îmbracă pentru a treia oară rochia de mireasă, iar logodnicul ei pentru a doua oară costumul de mire, emoțiile sunt extrem de mari. În exclusivitate pentru Playtech Știri, fosta concurentă de la Survivor România ne-a dat detalii neașteptate din culisele relației lor și ne-a spus regula strictă pe care Robert Stoica o are de îndeplinit în fiecare an!

Maria Constantin este o prezență care reușește să atragă întotdeauna privirile și atenția celor din jur. Ce-i drept, artista își face apariția tot timpul într-o ținută elegantă, ireproșabilă, arătând mereu „țiplă”. Evident, pentru cântăreață, ținuta, machiajul și coafura sunt foarte importante când se află la un eveniment cu ștaif. Am aflat însă care este, de fapt, secretul look-ului său perfect, dar și care este marea sa slăbiciune.

„Pe ținute pun preț, dar cel mai mult pun preț pe pantofi, pe încălțăminte. Am descoperit un brand românesc și m-am îndrăgostit. Înainte mergeam la brand-uri din străinătate și mă orientam spre altceva. De când am descoperit brand-ul acestam m-am îndrăgostit, efectiv! Inclusiv pantofii de mireasă (i-am ales – n.r.) tot de la brand-ul acesta. Am achiziționat 7-8 perechi de pantofi deja de la firma asta”, a spus Maria Constantin, în exclusivitate pentru Playtech Știri.