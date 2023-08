Câți bani plătește Maria Constantin pe rochia de mireasă. Și-a ales și domnișoara de onoare

După experiența Survivor România, anul 2023 va aduce un alt eveniment important în viața cântăreței. Fosta Faimoasă a oferit un interviu în exclusivitate jurnaliștilor redacției Playtech Știri – Ego.ro, dezvăluindu-ne câteva detalii importante din culisele pregătirilor pentru nuntă. Am aflat câți bani plătește Maria Constantin pe rochia de mireasă. Vedeta și-a ales și domnișoara de onoare.

Pregătirile sunt în toi pentru unul dintre cele mai frumoase evenimente din viața Mariei Constantin. În acest an, ea și logodnicul ei, Robert Stoica, vor spune marele DA, devenind, oficial, soț și soție.

Pentru că nu crede în superstiții, blonda și-a lăsat iubitul să vadă rochia de mireasă deja, înainte de nuntă. Mai mult, Robert i-a dat și câteva sfaturi legate de model, ne-a mărturisit fosta concurentă de la Survivor România 2023, în exclusivitate pentru Playtech Știri – Ego.ro.

„El oricum știe rochia de mireasă. M-a văzut. Nu sunt o persoană superstițioasă. Mai am mici chestii, dar asta cu rochia de mireasă mi se pare o porcărie, sincer. Dacă nu îi place, poate nu mă mai ia chiar în ziua nunții. (râde) Glumesc.

Artista ne-a dezvăluit și cine va fi domnișoară de onoare la evenimentul special. Este vorba despre fosta sa colegă de „trib”, Vica Blochina. Cât despre rochia de mireasă pe care o va purta la nuntă, Maria Constantin a avut câteva cerințe clare și prețioase! Designerul piesei vestimentare, Florin Burescu, ne-a spus că blonda și-a dorit să fie ornată cu diamante.

În aceste condiții, nu este de mirare că prețul rochiei este uriaș, fiind estimat la în jur de 9.000 de euro.

Florin Burescu: Vreau să plătească soțul și nu aș vrea să îl spun acum ca să facă infarct înainte de nuntă. O să îi dau factura pe mail după nuntă sau în seara nunții. Cred că o să fie în jur de 9.000 de euro. Între 7.000 și 9.000 de euro. Altceva vreau să zic, este o rochie unicat, iar Maria este extraordinar de finuță și se vede lucrul acesta. Nu o să vedeți coroane cu diamante, așa cum vă așteptați. Atunci când zic diamante, mă refer la ceva finuț și delicat.

Maria Constantin: Este o rochie care are greutatea unui fulg. Consider că fiind o petrecere afară, tip garden party, așa cum am numit-o, garden party, nu nuntă, trebuie să fiu îmbrăcată cât mai lejer, să mă simt bine, să dansez, să mă distrez.