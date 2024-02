Chef Florin Dumitrescu a răbufnit în războiul cu Antena 1. Fostul jurat de la Chefi la Cuţite are două procese cu postul TV: „Habar nu aveţi la ce compromisuri am fost supus”

Chef Cătălin Dumitrecu trece printr-o perioadă dificilă în urma plecării de la Chefi la Cuțite, la care nimeni nu se aștepta. De atunci, au apărut tot felul de zvonuri legate de renunțarea la emisiunea care l-a făcut celebru pe el și ceilalți doi colegi, motiv pentru care bucătarul a decis să spună lucrurilor pe nume. Care este, de fapt, situația și cu ce probleme se contruntă acum chef Cătălin Dumitrescu.

Florin Dumitrescu nu a mai rezistat și a reacționat, în contextul scandalului cu Antena 1, postul TV pentru care a lucrat timp de 9 ani. Bucătarul a vorbit despre scandalul în care este implicat, deși se temea că dezvăluirile îi vor aduce și mai multe probleme.

Chef Dumitrescu spune că plecarea de la emisiune i-a adus o mulțime de probleme, mai ales în ceea ce privește viața personală. După ce a plecat de la Chefi la Cuțite, au apărut o mulțime de zvonuri, cum ar fi că ar fi divorțat, ceea ce nu este deloc adevărat.

„Sunt multe de clarificat şi sunt multe aspecte pe care nu le pot clarifica fără să fiu acuzat apoi de cine ştie ce. De asta, în condiţiile în care mă aflu acum cu procesul pe rol, cu ameninţările de la avocaţi, notificările pe care le tot primesc de la avocaţii fostului trust cu care am colaborat…

Vedeta a mai dezvăluit că se află într-o zonă periculoasă, nesigură, unde simte că își pierde dreptul la liberă exprimare și la a fi el însuși, din cauza unui contract semnat. Acest aspect îl face să se simtă puțin dubios și să aibă dificultăți în a face față situației.

Florin Dumitrescu a subliniat că are probleme ncu legea și se confuntă cu două procese pe rol în instanța civilă, legate de interpretarea unor clauze din contract. El a menționat că este incert cu privire la decizia finală a judecătorului și a recunoscut că regulile impuse de contract îl împiedică să vorbească deschis despre detaliile situației sale.

„Nu ştiu cum să fac, am voie, nu am voie să fac acest filmuleţ. E o zonă gri în care eu, că persoană, mi-am pierdut dreptul la libera exprimare, dreptul de a fi cine sunt, toate drepturile posibile pentru că am semnat un contract. E puţin dubios şi puţin cam greu de dus, dar ca să ştiţi…

Vă ţin la curent şi îmi doresc să ştiţi despre situaţia în caare mă aflu: am două procese pe rol în civil pentru interpretarea unor clauze din contract. Vom vedea de partea cui va fi judecătorul… Confidenţialitatea pe care eu am semnat-o în acest contract mă împiedică să vorbesc liber şi cu uşurinţă despre ce este vorba, de fapt. Nu am voie să fac asta”, a adugat bucătarul.