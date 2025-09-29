Ce i-au spus apropiații lui Sorin Puia înainte să intre la „Mireasa”: „Bunica a plâns”. EXCLUSIV

Sorin Puia a venit la „Mireasa” hotărât să-și găsească jumătatea și convins că, „la vârsta lui”, nu mai are timp de pierdut. Deși privește cu entuziasm această nouă provocare și își dorește să își întemeieze o familie, tânărul ne-a mărturisit că nu toți apropiații au privit cu bucurie decizia lui. Dincolo de susținerea unora, au existat și lacrimi: bunica sa a plâns înainte ca el să plece de acasă.

Sorin Puia de la Mireasa, mărturisiri despre ce i-au zis apropiații înainte de a intra în emisiune: „Nu prea au fost de acord!”

„Mireasa. Iubire mediteraneeană” a debutat în Grecia, iar apoi concurenții au pășit în Casa emisiunii, trezind deja primele curiozități și speculații. Dragostea, așa cum se știe, nu vine niciodată fără provocări sau mici intrigi, iar noul sezon a început într-un mod care promite momente tensionate și povești neașteptate.

Printre cei care și-au făcut curaj să intre în competiție se numără și Sorin Puia, iar în exclusivitate ne-a povestit ce i-au spus apropiații atunci când a luat decizia de a se înscrie în acest reality show, cum s-au simțit ei și cum a trăit el emoția acestui pas important.

Sorin Puia are 28 de ani, este născut sub semnul Gemenilor și vine din Brăila cu un singur scop: să-și găsească jumătatea la „Mireasa”. Tânărul, care se descrie ca fiind intens, introvertit și serios, a povestit în emisiune despre experiențele sale anterioare în dragoste, mărturisind că a avut până acum trei relații de lungă durată.

Cu toate acestea, în exclusivitate, ne-a dezvăluit că reacțiile celor apropiați nu au fost la fel de entuziaste: în timp ce majoritatea l-au susținut și s-au bucurat de decizia sa, bunica lui a avut o poziție total diferită și s-a opus vehement, făcându-și griji pentru ce urmează să trăiască nepotul său.

„Am venit cu gândul de a pleca alături de cineva. Apropiații mei nu prea au fost de acord, mai ales bunica mea. Cu doar câteva săptămâni înainte de a ajunge aici, a plâns. Bunicul meu a fost de acord, nu a avut nicio problemă. Mama a fost extrem de încântată de venirea mea aici”, ne-a mărturisit Sorin Puia.

Ce părere are Sorin despre căsătoria în emisiune

Pe de altă parte, Sorin a punctat că nu mai vrea să piardă timpul și speră să întâlnească femeia care să îl cucerească cu adevărat, pe cineva alături de care să simtă că totul se potrivește perfect. Intrând în această aventură cu gânduri serioase și cu o intenție clară, tânărul vrea să-și construiască, în viitorul apropiat, propria familie, să experimenteze dragostea într-un mod autentic și să găsească stabilitatea pe care și-o dorește atât de mult.