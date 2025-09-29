Ultima oră
De ce nu poate fi înmormântată Ioana Popescu? Iubitul jurnalistei, mesaj dureros pentru cei care au cunoscut-o
29 sept. 2025 | 11:53
de Andreea Vasile

Ce i-au spus apropiații lui Sorin Puia înainte să intre la „Mireasa”: „Bunica a plâns”. EXCLUSIV

Monden
Ce i-au spus apropiații lui Sorin Puia înainte să intre la „Mireasa”: „Bunica a plâns”. EXCLUSIV
Sorin Puia, dezvăluiri despre participarea la Mireasa. Sursa foto: montaj Playtech

Sorin Puia a venit la „Mireasa” hotărât să-și găsească jumătatea și convins că, „la vârsta lui”, nu mai are timp de pierdut. Deși privește cu entuziasm această nouă provocare și își dorește să își întemeieze o familie, tânărul ne-a mărturisit că nu toți apropiații au privit cu bucurie decizia lui. Dincolo de susținerea unora, au existat și lacrimi: bunica sa a plâns înainte ca el să plece de acasă.

Sorin Puia de la Mireasa, mărturisiri despre ce i-au zis apropiații înainte de a intra în emisiune: „Nu prea au fost de acord!”

„Mireasa. Iubire mediteraneeană” a debutat în Grecia, iar apoi concurenții au pășit în Casa emisiunii, trezind deja primele curiozități și speculații. Dragostea, așa cum se știe, nu vine niciodată fără provocări sau mici intrigi, iar noul sezon a început într-un mod care promite momente tensionate și povești neașteptate.

Printre cei care și-au făcut curaj să intre în competiție se numără și Sorin Puia, iar în exclusivitate ne-a povestit ce i-au spus apropiații atunci când a luat decizia de a se înscrie în acest reality show, cum s-au simțit ei și cum a trăit el emoția acestui pas important.

Sorin Puia are 28 de ani, este născut sub semnul Gemenilor și vine din Brăila cu un singur scop: să-și găsească jumătatea la „Mireasa”. Tânărul, care se descrie ca fiind intens, introvertit și serios, a povestit în emisiune despre experiențele sale anterioare în dragoste, mărturisind că a avut până acum trei relații de lungă durată.

Cu toate acestea, în exclusivitate, ne-a dezvăluit că reacțiile celor apropiați nu au fost la fel de entuziaste: în timp ce majoritatea l-au susținut și s-au bucurat de decizia sa, bunica lui a avut o poziție total diferită și s-a opus vehement, făcându-și griji pentru ce urmează să trăiască nepotul său.

„Am venit cu gândul de a pleca alături de cineva. Apropiații mei nu prea au fost de acord, mai ales bunica mea. Cu doar câteva săptămâni înainte de a ajunge aici, a plâns. Bunicul meu a fost de acord, nu a avut nicio problemă. Mama a fost extrem de încântată de venirea mea aici”, ne-a mărturisit Sorin Puia.

Ce părere are Sorin despre căsătoria în emisiune

Pe de altă parte, Sorin a punctat că nu mai vrea să piardă timpul și speră să întâlnească femeia care să îl cucerească cu adevărat, pe cineva alături de care să simtă că totul se potrivește perfect. Intrând în această aventură cu gânduri serioase și cu o intenție clară, tânărul vrea să-și construiască, în viitorul apropiat, propria familie, să experimenteze dragostea într-un mod autentic și să găsească stabilitatea pe care și-o dorește atât de mult.

„Aș vrea să găsesc pe cineva, dar nu cred că mă voi căsători la final, căci mi-aș dori să văd cum este relația și în afara competiției. Mi-aș dori să îmi găsesc fericirea aici. Consider că la vârsta mea nu mai este timp de pierdut! Sunt un bărbat carismatic, plin de viață și atent.

M-am înscris în emisiune cu gânduri serioase, vreau să îmi întemeiez o familie și să găsesc femeia perfectă pentru mine.”, a mai zis el. De asemenea, el le-a transmis un mesaj și telespectatorilor: „Oamenii ar trebui să știe că sunt deschis, pot accepta orice lucru, bun sau rău!”.

MM Stoica a intervenit, după ce a auzit ce s-a spus despre FCSB! Când vor mai putea juca Lixandru și Șut: „Nu poate...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Romania TV
Ilie Bolojan, totul despre accidentul grav pe care l-a suferit. A intervenit SMURD-ul: M-am făcut praf și pulbere, cu fracturi de coaste, claviculă, capul spart
Digi24
Traian Băsescu: „Urmaşii lui Ştefan cel Mare l-au învăţat pe Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele”
Adevarul
Mașinile electrice chinezești cuceresc piețele globale, dar acasă sunt prinse într-un război al prețurilor care amenință să distrugă zeci de branduri
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
PlaySport
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Recomandări
Horoscopul zilei de luni, 29 septembrie 2025. Săptămâna începe bine pentru trei zodii
Horoscopul zilei de luni, 29 septembrie 2025. Săptămâna începe bine pentru trei zodii
Horoscop
acum 20 de ore
Ce pensie are Serghei Mizil? Averea strânsă de afacerist
Ce pensie are Serghei Mizil? Averea strânsă de afacerist
Monden
acum 21 de ore
Ce a făcut Irinel Columbeanu cu ultimii bani din cont. Mai avea 600.000 de euro: „Nu mi-a păsat”. Cine îl ajuta acum financiar?
Ce a făcut Irinel Columbeanu cu ultimii bani din cont. Mai avea 600.000 de euro: „Nu mi-a păsat”. Cine îl ajuta acum financiar?
Monden
acum 22 de ore
Bărbatul celebru din România care divorțează pentru a șasea oară, la 56 de ani. S-a căsătorit în secret cu o domnișoară de 23, însă cum își spun „Adio!”: „S-a rupt definitiv”
Bărbatul celebru din România care divorțează pentru a șasea oară, la 56 de ani. S-a căsătorit în secret cu o domnișoară de 23, însă cum își spun „Adio!”: „S-a rupt definitiv”
Monden
acum 23 de ore
Parteneri
Fructul de toamnă care ne îngrașă mai rău decât carnea sau zahărul! Mihaela Bilic: „Dacă nu vreți să vă treziți cu colăcei de grăsime pe burtă...”
Click.ro
Identitatea unor jurnaliști Digi24 a fost furată și folosită într-o operațiune de propagandă rusească împotriva Republicii Moldova
Digi24
Avem imaginile! Se iubește cu o femeie! Actrița și iubita ei, sărut pasional în mijlocul străzii! Nu se mai ascund! / FOTO
Unica.ro