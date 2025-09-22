Ce spune Samina Ahmed de la Mireasa despre căsătoria în emisiune: „M-aș vedea”. EXCLUSIV

Mireasa, unul dintre cele mai urmărite show-uri matrimoniale din România, a ajuns la sezonul numărul 12. Iar printre tinerii curajoși care au venit să-și caute jumătatea în emisiunea se numără și Samina Ahmed, în vârstă de 26 de ani. Am aflat de la ea cum și-ar dori să o cunoască publicul, dar și ce părere are despre căsătoria la televizor.

Samina Ahmed de la Mireasa, dezvăluiri făcute în exclusivitate

De-a lungul anilor, mulți tineri s-au cunoscut și s-au îndrăgostit în cadrul emisiunii Mireasa. Unii au rămas împreună, iar alții, deși trăiau o dragoste puternică, s-au pierdut și au lăsat sentimentele să se stingă.

Chiar și așa, sute de băieți și fete se înscriu la casting, dorind să-și găsească jumătatea. Astfel, în acest moment, telespectatorii urmăresc cel de-al 12 sezon al show-ului matrimonial.

Cei pe care îi văd la televizor nu sunt, însă, personaje dintr-un scenariu, ci oameni reali, care își expun dorințele, viața și vulnerabilitățile în fața întregii țări.

Samina Ahmed face parte dintre noii concurenți veniți să-și găsească jumătatea în sezonul 12 al reality show-ului „Mireasa. Iubire Mediteraneeană”. Tânăra speră ca această experiență să o ducă spre cel mai frumos drum, acela al iubirii împărtășite, construit doar în doi. Înainte de toate, însă, ea ne-a vorbit, în exclusivitate, despre emoțiile și așteptările sale de la show.

La 26 de ani, Samina se numără printre concurentele care pot transforma primii fiori ai dragostei într-o adevărată magie. Este născută în zodia Leu, vine din București și a absolvit Facultatea de Drept, alegând acum să își trăiască povestea în fața telespectatorilor, cu sinceritate și curaj.

„Am emoții, dar sunt optimistă că totul va fi OK! Cred că această experiență îmi va plăcea foarte tare. Sper să îmi găsesc un partener pe placul meu! Totuși, contează și toate trăirile pe care o să le am în Casa Mireasa. Emisiunea aduce provocări mari pentru mine. Trebuie să conviețuiesc cu numeroase persoane, nu am fost obișnuită așa! (râde) O să fie prima experiență de genul acesta, dar cred că ne vom înțelege toți într-un final.”, ne-a explicat ea.

Este gata să spună marele „da”

Chiar dacă nu mulți au curajul să-și întemeieze o familie la vârsta ei, Samina Ahmed dorește să trăiască complet această experiență și să își asculte inima. În cazul în care își va găsi marea dragoste, se vede pășind în fața altarului alături de cel care îi va cuceri sufletul, în marea finală.

La 26 de ani, Samina își asumă cu sinceritate dorința de a construi un viitor în doi, deși recunoaște că nu vrea să se lase prinsă în planuri rigide. Preferă să lase lucrurile să curgă firesc și să trăiască fiecare moment la intensitate maximă, convinsă că adevărata iubire se simte, nu se calculează.

„De ce nu? M-aș vedea căsătorindu-mă în marea finală! Nu vreau, totuși, să îmi fac planuri. Îmi doresc să trăiesc clipa și să mă las surprinsă de orice lucru care se întâmplă!”, ne-a mai spus ea.

Deși a ales să apară la televizor, Samina Ahmed și-ar dori ca publicul să o cunoască așa cum este cu adevărat. Spune că nu vrea ca imaginea de pe ecran să fie singura care să vorbească despre ea, ci își dorește ca oamenii să îi înțeleagă personalitatea, valorile și felul în care vede viața.

Pentru Samina, participarea la acest reality show nu este doar o oportunitate de a-și găsi jumătatea, ci și o șansă de a se cunoaște mai bine și de a le permite telespectatorilor să o descopere dincolo de aparențe. Iar aceștia o pot urmări de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.