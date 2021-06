Ce i-au descoperit medicii graviduței Cristina Cioran. Cum este obligată să nască, de fapt

Cristina Cioran trece prin cea mai frumoasă perioadă din viața ei. Deși are 44 de ani, ea va aduce în curând pe lume primul ei copil.

Vedeta împărtășește cu fanii fiecare moment frumos și își expune cu mândrie burtica de gravidă pe internet. Cristina Cioran a vorbit într-un interviu despre cum pandemia i-a schimbat complet viața și despre cum e să fii gravidă la 44 de ani.

„De când eram mică mi-am dorit copii şi am gravitat în jurul acestei dorinţe, fiind convinsă că atunci când trebuie să se întâmple, se va întâmpla. Şi aşa a fost. Vestea a fost una dintre cele mai fericite pentru toată lumea, atât pentru noi doi, cât şi pentru mama şi sora mea! Aşa momente minunate şi aşa bucurie… parcă niciodată nu am avut atâta bucurie toate trei!”, a spus vedeta pentru Click pentru Femei.

Cât despre sarcină și vestea că va aduce pe lume un copil la 44 de ani, vedeta spune că nu a apelat la niciun tratament. A vrut ca lucrurile să vină de la sine, așa că nu a forțat niciun pas important în relațiile pe care le-a avut de-a lungul timpului.

„Ne-am dorit foarte tare amândoi şi am avut câteva încercări şi, într-un final, am reuşit să obţinem o sarcină. Nu am apelat la tratament pentru că nu a fost nevoie. Dacă ar fi fost, probabil că apelam sau încercam să mergem şi în acea direcţie.

De ce abia acum? Aşa a fost să fie. Eu în nicio relaţie nu am forţat lucrurile, chiar dacă eu îmi doream altceva decât partenerul meu. Am vrut ca totul să vină de la sine. Şi când a fost scris, atunci s-a întâmplat, pentru că eu nu cred în întâmplări, ci în destin”, a continuat ea.