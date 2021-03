Alina Pușcău, dezvăluiri neașteptate din relația cu Vin Diesel. De ce s-au despărțit

La începutul lunii februarie Alina Pușcău anunța la Cătălin Măruță că renunță definitv la România și se întoarce în America. Nu, nu se întoarce la niciuna din relațiile celebre pe care le-a avut până acum. Nu a vrut să spună cine este cel care a convis-o să plece în America. Dar vedeta a vorbit totuși despre una din celebrele ei relații de la Hollywood. Este vorba de relația cu actorul de top de la Hollywwod, Vin Diesel.

Unul din cele mai renumite fotomodele de origine română, dincolo de ocean, Alina Pușcău făcea furori cu frumusețea ei la Hollywood. Unul din actorii de box office în acest moment, star-ul francizei ”Fast & Furious”, Vin Diesel a fost prins de mrejele frumuseții Alinei.

Nu a fost o relație de lungă durată, dar Alina Pușcău vorbește numai la superlativ de american. Amintirile frumoase pe care le are cu Vin Diesel o fac și astăzi să-și aducă aminte cu nostalgie de ceea ce a fost între ei.

S-au întâmplat niște chestii acum câțiva ani de zile, dar eu când termin cu cineva, termin, și pur și simplu am terminat dintr-o chestie foarte ușoară, chiar am și spus.”, a povestit Alina Pușcău.

”Vorbeam, ne întâlneam, dar fiecare e cu viața lui, el are copii… Dacă ne vedem, vorbim, se bucură de mine, mi-a zis că am fost dragostea vieții lui. El când m-a văzut la o masă, undeva, s-a îndrăgostit de mine. De atâtea ori când ne vedeam îmi spunea “Hai să mai încercăm”.

Deși recunoaște că a fost marea lui dragoste, Vn Diesel se pare că a fost cel care a determinat-o pe Alina Pușcău să pună punct relației, deși se contura a fi una frumoasă. Celebrul fotomodel a povestit acest episod și recunoaște că uneori acționează la primul impuls, dar cu toate astea nu regretă niciun moment relația avut cu celebrul actor american, astăzi valorând milioane de dolari.

”M-am supărat că a plecat cu prietenii lui de Revelion și m-a lăsat pe mine singură. După 2 ani de zile mi-a făcut cunoștință cu familia lui. După aceea, pur și simplu mi-a zis că se duce cu prietenii. M-a întrebat dacă mă supăr. Normal că m-am supărat, dar nu i-am zis atunci, eram și eu mică, aveam 20 și ceva de ani.

L-a rănit foarte mult când l-am lăsat pe el și am început relația cu Brett. Și mama lui a fost foarte rănită când noi ne-am despărțit, ea mă iubea foarte mult. Eu așa eram, dacă cineva îmi greșea cu ceva, eu nu mai aveam nevoie de persoana respectivă. M-am schimbat când tatăl meu a murit și nu am vorbit cu el, eram supărată pe el. Atunci mi-am dat seama că nu fac bine ceea ce fac, trebuie să las poarta aia deschisă, să iert omul, și să ascult ce are de zis, pentru că niciodată nu știi ce se poate întâmpla!”, a continuat Alina Pușcău.