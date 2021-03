Ce i-a transmis Elena Udrea judecătoarei care a condamnat-o. Este jenant pentru fostul ministru

După ce a fost condamnată la opt ani de închisoare cu executare pentru mai multe fapte de corupție, Elena Udrea a avut o reacție acidă la adresa judecătoarei, susținând că o blesteamă.

Elena Udrea a aflat în această dimineață că a primit 8 ani de închisoare cu executare pentru mai multe fapte de corupție. Ea a spus că a fost șocată de veste, susținând că a revenit în România cu speranța cu au avut loc schimbări în domeniul Justiției. Potrivit spuselor sale, ea a depus toate probele.

„Pentru mine a fost un șoc. M-am întors în țară cu convingerea că ceva s-a schimbat în Justiție și că poți să te aperi, ceea ce eu nu am făcut în dosarul Gala Bute. Că poți să te aperi, să aduci probe, și să demonstrezi că acuzațiile procurorilor doamnei Kovesi sunt nelegale, nedovedite. Am probat în acest dosar, chiar nu știu ce puteam să mai fac. Din acest punct de vedere sunt liniștită, am făcut tot ce se putea face. Am adus toate probele care se puteau aduce că acuzațiile procurorilor erau rupte de realitate”, a afirmat Elena Udrea, potrivit Antena 3.