Elena Udrea, probleme mari cu iubitul. Ce a ales să facă fix de ziua lui, nu a interesat-o deloc

Elena Udrea are probleme cu iubitul ei, Adrian Alexandrov, cel alături de care are o fetiță. Cum în fiecare cuplu este normal să apară discuții și polemici, așa a fost și cazul celor doi, care pare că trec printr-o perioadă mai dificilă.

Elena Udrea a dispărut din atenția publicului, odată cu problemele pe care a început să le aibă cu legea. La ceva timp după ce și-a recăpătat libertatea, celebrul politician a preferat să stea departe de ochii curioși ai presei și să își vadă de familia ei. Adrian Alexandrov a fost lângă politician în cele mai grele momente din viața sa.

Celebra blondă a politicii românești are o fetiță alături de iubitul ei, însă lucrurile nu par să meargă prea bine în relația lor.

Elena Udrea a fost surprinsă de către paparazzi împreună cu fetița sa. Au luat masa la restaurant singure, asta cu toate că era ziua lui Adrian Alexandrov. Un semn că cei doi s-ar fi putut certa și au ales să petreacă ziua separat.

La rândul său, Adrian a postat de ziua lui doar câteva fotografii cu fiica lui, preferând să își lase iubita deoparte. Alexandrov a menționat faptul că nu este alături de Elena Udrea, însă totul din cauza muncii și a programului încărcat.

“Nu, eu şi Elena suntem împreună, dar în ziua respectivă când trebuia să ne vedem, a durat mai mult decât mă aşteptam întâlnirea cu respectivele persoane care erau destul de nehotărâte. Ne-am văzut acasă, în Corbeanca unde şi locuim. Nu facem nimic special, decât muncă şi acasă. Ne-am ferit destul de mult să ieşim, am evitat contactul cu oamenii şi am respectat regulile. Am stat cu fetiţa care vorbeşte foarte bine, cântă, dansează. Încă nu am dat-o la grădiniţă, dar mai aşteptăm o lună – două, să fie totul în regulă. Nu e sănătos pentru ea să fie mereu cu buni, cu bona, ci are nevoie să se joace cu copii de vârsta ei”, a declarat Adrian Alexandrov pentru Click!