Ce i-a spus Mioara Roman fiicei sale când a mers să o viziteze. Oana Roman, surprinsă de acest detaliu: „Am fost avidă să țin minte tot”

Oana Roman nu ratează nicio ocazie să își viziteze mama, îi este alături la fiecare pas, la fiecare luptă cu problemele de sănătate ce sunt tot mai dese în ultima perioadă. Vedeta a fost uimită în timpul unei întâlniri recente. Ce i-a spus Mioara Roman fiicei sale când a mers să o viziteze a surprins-o. Detaliul ce i-a atras atenția imediat.

După apariția interviului în care a făcut dezvăluiri dureroase despre relația cu fostul său soț, Oana Roman și fiica sa au ales să petreacă alături de prieteni buni câteva zile departe de casă. La scurt timp după încheierea mini-vacanței, vedeta s-a oprit la centrul pentru vârstnici în care este internată mama sa de ceva vreme.

Vedeta a publicat o fotografie emoționantă, în care apare ținând în mână palma firavă a Mioarei Roman. În ciuda faptul că starea sa de sănătate nu este una bună, confruntându-se cu numeroase probleme, aceasta a observat un detaliu ce a uimit-o pe vedetă. Este vorba despre un inel, despre care a vrut să afle mai multe detalii.

Oana Roman a dezvăluit că este bucuroasă pentru fiecare „bucățică de conversație pe care o am cu ea” și că Mioarei Roman îi datorează aproape tot ce știe, de la ea a învățat mai mult decât în toate cărțile pe care le-a citit și studiat, până acum, în viață.

„Mama! Firavă, dar încă aici. Azi m-a întrebat de unde am inelul care se vede pe mâna mea. E cumpărat de câțiva ani, dar îl port rar și azi l-a observat la mâna mea.

Fiecare bucățică de conversație pe care o am cu ea este atât de prețioasă. Îi datorez aproape tot ce știu. Zilele trecute îmi spunea cineva că sunt o enciclopedie, că știu multe. Știu multe datorită ei. Pentru că am ascultat-o atâția ani și am fost avidă să țin minte tot ce povestea. M-a învățat mai multe decât am învățat din toate cărțile pe care le-am citit și nu sunt puține”, a scris Oana Roman, pe InstaStory.