Ce i-a spus Ilie Năstase lui Nicolae Ceaușescu, după un pahar de șampanie: ”A înghețat”

Ilie Năstase a relatat o discuție pe care a avut-o cu Nicolae Ceaușescu în anul 1971. S-a întâmplat la scurt timp după ce a fost decorat cu Ordinul Muncii 1.

Ilie Năstase era curajos și pe atunci. Fostul tenismen a povestit că se opunea să-și tundă părul, chiar dacă era presat să arate impecabil în fața lui Ceaușescu. El a relatat și modul în care s-au desfășurat evenimentele întâlnirii cu dictatorul.

„Mi s-a s-a spus ca, dupa ce primesc decoratia, trebuie sa spun: ‘Slavesc Republica Socialista Romania!’. M-am conformat! Dupa incheierea momentului festiv am ciocncit cu totii un pahar cu sampanie. In acel moment, Ceausescu aflat in fata mea mi-a spus: ‘Mai, flacaule! Imi place de tine. Te urmaresc la turneele de tenis. Esti talentat.

Ne reprezinti cu cinste, dar eu am vazut pe buzele tale ca mai scoti asa cate-o injuratura romaneasca…’. Cum ma cam ametisem de la acel pahar cu sampanie, pentru ca eu nu am baut alcool pana la varsta de 30 de ani, i-am raspuns: ‘Asa sunt eu. Am temperament romanesc” , a povestit Ilie Nastase pentru SportNews.