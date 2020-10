De ce a divorțat, de fapt, Brigitte Pastramă de Ilie Năstase. Acum s-a aflat adevărul

Mariajul cu multe probleme, suişuri şi coborâşuri a ţinut opt ani, dar s-a terminat în doar 10 minute, în faţa judecătorilor. Deşi speculaţii despre motivul despărţirii au fost multe, abia acum s-a aflat de ce a divorţat, de fapt, Brigitte Pastramă de Ilie Năstase.

Dacă în 2010 stăteau fericiţi în faţa ofiţerului de stare civilă, opt mai târziu, Brigitte Sfăt (Pastramă) şi Ilie Năstase erau în sala de judecată pentru unul dintre cele mai mediatizate divorţuri din România. În urma discuţiilor de la tribunal, cei doi au semnat o convenţie prin care bruneta a rămas cu numele şi doar cu lucrurile cumpărate în căsnicie. Astfel, actuala soţie a lui Florin Pastramă a “câştigat” câteva imobile, genţi şi pantofi de lux.

Deşi s-au spus multe despre motivul divorţului, abia acum s-a aflat adevărul. Brigitte a recunoscut ce s-a întâmplat între ea şi fostul tenismen în cadrul show-ului de pe Antena Stars. Cu lacrimi în ochi, vedeta a povestit că, în ciuda problemelor dintre ei, a sperat până în ultima clipă că Ilie Năstase se va schimba iar căsnicia va fi una fericită.

„S-a purtat urât cu mine și mi-a făcut ce mi-a făcut. De aia mi s-a întâmplat ce mi s-a întâmplat. Eu nu am văzut diferența de vârstă. Eu m-am îndrăgostit de el. Pentru mine a fost ca un zeu, după bătăile pe care mi le dădea Ovidiu. Ilie a pierdut în fața mea pentru că m-a înșelat și nu a fost corect cu mine.

Și am vrut să mă răzbun. Iar eu de aia m-am purtat urât cu el. Nu există compromis. Eu puteam să fiu fericită și să am totul. Dar eu am lăsat totul pentru că nu am vrut să fie compromis. Am știut că e așa, dar am crezut că se va schimba pentru mine și se va pocăi pentru mine”, a declarat Brigitte.