Alexandra Stan dă cărțile pe față despre relația cu Zanni. Ce s-a întâmplat, de fapt, la Survivor 2021

Alexandra Stan a venit cu detalii din show-ul Survivor. Aceasta a vorbit despre scandalurile în care a fost implicată și de discuțiile controversate pe care le-a avut cu Zanni. Care este relația dintre artistă și colegul ei de breaslă?

Alexandra Stan, detalii de la Survivor România 2021. Ce crede despre Zanni?

Cunoscuta cântăreață internațională a făcut primele declarații după ce a părăsit competiția din Republica Dominicană. Vedeta a vorbit despre experiențele trăite departe de casă și cu cât mai puține resurse, dar și despre relația cu colegii, în special de cea cu Zanni.

Invitată în cadrul emisiunii „Teo Show”, Alexandra Stan a discutat despre toate trăirile din cel mai aprig proiect din România. Cântăreața a dezvăluit că de multe ori a fost rănită chiar de persoanele la care se aștepta mai puțin, aici referindu-se la Zanni.

„Au fost momente când Zanni m-a pus la podea din punct de vedere emoțional, am plâns, chiar am plâns foarte mult. Nu am plâns în viața mea așa mult, cred că și din cauza stresului, a lipsei mâncării și a căldurii. Dar, în legătură cu Zanni, el avea un stil un pic mai agresiv și de multe ori mi se pare că spune niște lucruri care nu au neapărat legătură cu subiectul.

Cum s-a luat și de Elena Marin, de exemplu, și i-am zis că nu avea sens să se ia de părul ei alb. Dar eu le-am spus și lor de multe ori că dacă eu reacționz așa și râd și glumesc, nu înseamnă că nu mă deranjează sau că nu mă rănesc glumele lor”, a detaliat artista, arată wowbiz.ro.

Ce spune despre relația dintre ea și tânărul artist?

Întrebată de Bursucu’ despre legătura dintre ea și prietenul lui Alex Velea, în urma constatărilor fanilor show-ului care arătau o nouă idilă, solista a spus că nu este cazul de așa ceva:

„nu are nicio legătură cu o conexiune personală sau sexuală, Doamne ferește. El oricum e foarte mic, e ca un copil, mai degrabă îl asociez cu nepotul meu. Într-adevăr, de acolo m-am conectat foarte bine cu el și cred că și datorită faptului că a foarte sincer, exact ca mine. El, pe lângă mine, are și avantajul că e foarte bun pe traseu.”

Mulți din cei care au urmărit cu sufletul la gură proiectul sportiv au văzut cum vedetele deși se șicanau non-stop părea că există și ceva mai puternic dincolo de asta.