Oana Roman și-a pus pe internet baia noii sale vile. Fanii au taxat-o imediat. Ce s-a văzut în imagini

Nimic nou că Oana Roman își termină vila cea nou, doar s-a asigurat ca toată lumea să ia la cunoștință orice mișcare din interiorul casei, lucru taxat de fani. Mai nou, soția lui Marius Elisei a publicat imagini din baia sa. Cum au reaționat prietenii din mediul online?

Oana Roman și-a pus baia din noua vilă pe internet

Oana Roman s-a apuca acum o bună bucată de vreme de vila la care a visat mereu. Aceasta este aproape gata și finisează ultimele lucruri, motiv pentru care s-a grăbit să le arate urmăritorilor săi de pe rețelele de socializare baia de care este tare mândră.

„Știu că nu se prea pun poze din astea pe insta, dar sunt prea mândră de baia mea! Mulțumesc @deltastudio.ro pentru acest proiect minunat !”, a scris soția lui Marius Elisei în dreptul fotografiilor.

Vedeta a fost spru criticată de fani!

Din păcate, gestul Oanei de a-și posta baia nu a fost văzut cu ochi buni de majoritatea internauților. Cei mai mulți au sesizat că aceasta a vorbit în exces despre locuința sa. Mai mult decât atât, au considerat nepotrivit gestul de a-și arăta una dintre cele mai intime camere ale casei. „Hai să ne lăudăm!!!”, a spus un internaut. Cei care o urmăresc au mers mai departe cu acuzațiile.

Mulți au observat discrepanța dintre povestea de ieri în care mama ei avea o pensie mică și nu ar avea casa ei și povestea de azi când Oana și-a ridicat din temelie o vilă în toată regula. „Mă deranjează pe mine că apar la tv, se plâng că nu au bani, apoi apar poze și ne arată luxulîn care trăiesc. Nu de mult vedeam la Tv că doamna Mioara nu ar avea casa ei, are pensie mică, etc. Pai…hai să punem noi mână de la mână și să o ajutăm să-și cumpere casă, iar fetele ei trăiesc ca și boierii. Să îmi fie cu iertare dacă am supărat pe cineva”, a fost alt comentariu.