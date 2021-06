Ce tarif are Jador vara aceasta. Manelistul a dat lovitura, se va umple de bani EXCLUSIV

Celebrul manelist Jador a dus lipsa concertelor, vreme de un an, dar iată că vara aceasta își ia din plin revanșa, numele lui figurând inclusiv pe afișele spectacolelor de la malul mării. Reporterii Playtech.ro au aflat tarifele reale ale artistului de top, în funcție de evenimente. ”După participarea la emisiunea ”Puterea Dragostei”, el și-a dublat tariful, ajunsese la 2.000 de euro, iar după ”Survivor” ia și peste 4.500 de euro, pentru un recital, adesea, și mai mult, în funcție de cum își negociază contractul”, ne-au spus apropiații lui.

Jador este așteptat, vara aceasta, atât la petreceri cât și la spectacolele de pe Litoral, numele lui figurând pe afișele organizatorilor Bebe Mihu și Axinte. Cât câștigă artistul, care în ultimele luni a beneficiat de un plus de popularitate, cu videoclipul ”Fericire”, alături de Loredana Groza, dar și cu ”Survivor?” (Kanal D)?

Pentru un recital de 45 de minute, el ia 4.500 de euro, pentru două recitaluri de 45 de minute cere 5.500 de euro, iar pentru 3 recitaluri, la același eveniment, tot de câte 45 de minute, are tarif de 7.500 de euro. Pentru spectacolele în aer liber-Mall-Cluburi- are tarif de 4.000 de euro, iar pentru baluri cere 3.000 de euro. Dacă evenimentele sunt în afara Bucureștiului, organizatorii trebuie să îi plătească transportul (3 lei/km), cazarea la un hotel de minimum 3 stele și masa. El merge însoțit și de instrumentiști. Însă tarifele nu sunt bătute în cuie, contractele fiind negociate de artist:

Pe Jador îl regăsim și pe afișele spectacolelor de pe Litoral, organizate de Bebe Mihu și de Axinte, alături de alte numele grele din showbiz: Maria Dragomiroiu, Alin Oprea ”Talisman”, Daniela Gyorfi. Show-urile vor avea loc la Teatrele de Vară din stațiuni.

Artistul este acum pe val, câștigă zeci de mii de euro, însă nu va uita niciodată că a pornit de la munca de jos:

Inițial își spunea Mister Jo, iar mai apoi a devenit Jador. Ovidiu DeSanto, „naşul muzical” al lui Jador, l-a lăudat pe artist, în interviul pentru Playtech.ro:

Jador a tânjit și la marele premiu de la ”Survivor”, de 250.000 de lei, însă accidentul grav suferit la picior l-a scos din joc:

”Mulțumesc, Kanal D, că m-ați invitat la acest show. Am crezut că e o joacă de copii și că nu va fi așa de greu. Este cel mai greu show la care am participat vreodată. Mi-am dorit să fiu aici, am luptat cât am putut, m-au iubit oamenii. Prima oară când m-am accidentat am rămas pentru oamenii care mă iubesc. Ei mi-au dat de mâncare, mi-au făcut părinții mândri de mine. M-au ridicat de la Ionuț la Jador. Dumnezeu mi-a îndeplinit tot ce mi-am dorit”, a spus Jador, în ziua eliminării din competiție.