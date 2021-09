Ce i-a făcut Ileana Badiu fiului său, în vacanță. Vedeta a fost sinceră: ”Mai avea puțin și plângea”

Ileana Badiu s-a bucurat enorm pentru că a putut să plece în vacanță în această vară. Vedeta a petrecut câteva zile pline de relaxare, dar se pare că fiul său nu a fost bucuros de ce a putut să facă aceasta atunci când a mers în Paris.

Ileana Badiu a vrut să recupereze timpul pierdut de anul trecut și să plece în vacanță alături de fiul ei, aflat la vârsta adolescenței. Aceasta a vrut să îi prezinte băiatului toate locurile unde a trăit adevărate momente emoționante alături de tatăl lui, dar Sasha nu a fost impresionat.

„Vara asta a fost superbă! Am putut călători, așa că mi-am scos pârleala pentru anul trecut. L-am înnebunit pe săracul copil, care mai avea puțin și plângea de plictiseală. Am profitat pentru că na, nu știu cât o să mai vrea să meargă cu noi. (…)

Apoi am fost pe Coasta de Azur. Ne-am dus până în sudul Franței, a fost plin de restricții, dar absolut superb.

După am revenit și am mers doar adulții la Mykonos. Am stat un weekend prelungit, de joi până luni. Puțin, dar intens. Pentru vârsta noastră chiar intens, am dormit o săptămână după.”, a povestit vedeta în emisiunea lui Cătălin Măruță.