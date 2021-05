Ce a postat Lidia Buble după ce Răzvan Simion și-a declarat dragostea pentru Daliana Răducan

Răzvan Simion a apărut alături de Daliana Răducan, noua lui iubită. Lidia Buble și-a lăsat fanii să creadă că postarea pe care a făcut-o ar fi la adresa fostului ei partener de viață.

Vedeta a postat pe InstaStory piesa numită Disfruto, iar versurile ei arată că e puțin geloasă pe faptul că fostul ei iubit și-a refăcut viața alături de Daliana.

”Vreau să îți dau un sărut/ Să-mi pierd timpul cu tine/ Să-ți păstrez secretele/ Să am grijă de momentele tale/ Să te îmbrățișez/ Să te aștept, să te ador/ Să am răbdarea ta/ Nebunia ta este știința mea/ Îmi place, să te privesc/ Fiecare mișcare/ Viciu ce am/ O plăcere să te preșuiesc/ Să nu te uit niciodată/ Să-ți dau ție timpul meu/ Nu te voi dezamăgi/ Cu tine eu vreau să îmbătrânesc.”, sunt versurile pe care Lidia le-a împărtășit cu fanii ei.