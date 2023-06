Ce i-a adus multă bucurie Regelui Charles la picnicul din Valea Zălanului. A râs mult, rar e văzut aşa

Scene inedite într-un mic sat din inima României, pus pe harta lumii în aceste zile de prezența monarhului Regatului Unit. Picnicul din Valea Zălanului i-a adus multă bucurie Regelui Charles. Suveranul a fost surprins în ipostaze în care este văzut destul de rar.

A trecut mai puțin de o lună de la impresionanta ceremonie de la Westminster Abbey. Cu toate că mulți au crezut că după acest momentu istoric, vizitele lui Charles al III-lea la casa sa din România vor fi mult mai rare sau că monarhul va renunța complet la aceste vacanțe, iată că Regele a ales țara noastră ca prima sa deplasare în străinătate de la încoronare.

În ciuda faptului că este o vizită cu caracter privat, Regele a acceptat invitația lui Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni, unde a fost organizat un dineu în cinstea sa.

Câteva ore mai târziu, monarhul ajungea în locul său de suflet din România, un mic sat din județul Covasna. A fost primit cu brațele deschise de săteni, care i-au oferit daruri simple: buchete de bujori și sânziene. După ce i-a salutat pe toți cei prezenți, s-a retras în casa sa.

A doua zi, sâmbătă, 3 iunie 2023, Regele Charles a făcut o plimbare în natură, în apropierea satului, fiind însoțit de contele Kalnoky Tibor şi de alte persoane.

Îmbrăcat lejer, cu ochelari de soare pe ochi, un binoclu la gât și un baston folosit pentru a-i ușura deplasarea pe terenul cu denivelări, Majestatea Sa s-a bucurat de peisaje. Localnicii l-au așteptat cu produse tradiționale, organizând pentru el o petrecere câmpenească.

Zâmbitor, a primit din nou florile oferite de săteni, a stat de vorbă cu ei, a râs, parcă mai relaxat ca oricând, și s-a retras apoi pe proprietatea sa.

Se pare că suveranul a avut chiar o cerere specială pentru preotul din sat.

„Eu sunt preotul satului de un an și regele m-a întrebat dacă am vin bisericesc. I-am spus că am, astfel că i-am pregătit câteva sticle. Am adus niște dulciuri, ca să ne simțim bine și felicitarea din partea preoților romano-catolici din Ardeal”, a spus preotul, potrivit Adevărul.