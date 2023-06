Ce l-a deranjat pe Regele Charles când a ieşit la plimbare, în Valea Zălanului. Nu s-a mai putut abţine

A doua zi a vizitei neoficiale a Regeleui Charles a început cu stângul. Ce l-a deranjat pe monarh când a ieșit la plimbare, în Valea Zălanului. S-a întâmplat în apropierea casei sale.

Regele Charles al III-lea a ales România ca destinație pentru prima sa deplasare în străinătate, după ceremonia de încoronare de la începutul lunii mai a acestui an. Cu toate că este o vizită cu caracter privat, monarhul a acceptat invitația președintelui Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni, unde a fost organizat un dineu în cinstea sa.

Câteva ore mai târziu, Regele ajungea la reședina sa din Valea Zălanului, unde a fost primit de săteni cu buchete de flori, oamenii oferindu-i bujori și sânziene. Monarhul s-a bucurat de gesturile simple și sincere ale oamenilor, mulțumindu-le pentru primirea călduroasă.

Sâmbătă, suveranul a fost așteptat să participe la un picnic organizat în cinstea sa. Întâmpinat din nou de săteni cu flori, Charles al III-lea a fost asaltat de reporterii prezenți. Deși a zâmbit și a părut calm, Regele s-a arătat deranjat de faptul că presa insista cu întrebările.

Charles al III-lea: „Prea multe întrebări, atât am spus: România e minunată”

Vineri, la Palatul Cotroceni, Regele Charles a mărturisit că a ajuns să iubească România, declarându-se fascinat de cultura, arta, patrimoniul, istoria, peisajele şi biodiversitatea sa. În limba română, monarhul britanic a spus: „Ţară de glorii, ţară de dor!”.

„Nu pot descrie plăcerea pe care o am vizitând încă odată România, vă mulţumesc domnul preşedinte pentru cuvintele generoase şi pentru generozitatea imensă pe care aţi manifestat-o organizând această recepţie. Au trecut 25 de ani de la prima mea vizită în această ţară remarcabilă şi când am venit aici am simţit o legătură profundă cu România.

Tatăl meu a fost vărul regelui Mihai şi aveam amintiri din copilăria comună petrecută aici şi pot să spun că întotdeauna m-am simţit acasă în România.

Am avut astfel posibilitatea de a fi martor la prima mână a dezvoltării extraordinare care a avut loc şi care este, pot să spun, o mărturie a energiei, inovativităţii şi rezistenţei dvs. Am întâlnit şi am fost impresionat de reprezentanţii tinerei generaţii, întreprinzători, tineri care fac faţă provocărilor lumii moderne, în toate domeniile, din tehnologie, ecoturism sau protecţia mediului, în construirea de clădiri prietenoase cu mediul” a spus Regele Charles, la Palatul Cotroceni.