Ce gest impresionant au făcut Ramona și Monica Gabor pentru tatăl lor. Cutremurător cum a ajuns să arate bărbatul din cauza bolilor

Vacanța celor două surori, Ramona și Monica Gabor, se pare că a fost întreruptă brusc, motivul fiind starea de sănătatea tatălui lor, Emil Gabor. Starea în carese află Emil Gabor s-agravat și asta a dezamăgit-o pe Ramona.

Ramona și Monica Gabor locuiesc departe de tatăl lor. Asta nu înseamnă că nu au avut grijă ca bărbatului să nu-i lipsească nimic. Cu toate acestea, revenită în România, Ramona Gabor n-a fost deloc încântată de starea în care l-a găsit pe tatăl ei.

În afară de Ramona și Monica, Emil Gabor mai are o fată, este vorba de Alina, despre care vorbește, de fiecare dată, de bine.

„Am fost internat la Boli Interne şi mi-au găsit mai multe… din cauza accidentului ăla, de acum 10 ani, când mi-a căzut un lemn mare pe spate. Până atunci eram bine şi de atunci am avut numai necazuri. Am umblat pe la spital, că mi-a rupt tot în mine. Am splina scoasă, intestinal… mi-a tăiat din el, din stomac la fel, din ficat la fel. Şi, normal, dacă am umblat la toate, acum am necazuri, am probleme. Acum sunt mai bine că… m-au sunat fetele, n-am fost chiar singur de Sărbători. A venit Alina pe la mine, ea e în Săuceşti, a fost şi sora mea pe la mine. Că eu n-am putut pleca de acasă chiar nicăieri pentru că am avut necazuri. Nu puteam să stau în picioare, nu aveam putere. Am fost internat, în decembrie, 2 săptămâni… adică 15 zile. Mi-au dat vreo 9 diagnostice. Dar n-am hârtia de externare, nu e la mine, e la fată, la Alina.”