Ce gest a făcut Ion Țiriac pentru Ilie Năstase. Dovada clară că au fost ca frații!

Sunt doi dintre cei mai mari sportivi ai României, dar în același timp, și s-a dovedit peste timp, și ce mai buni prieteni. Ilie Năstase și Ion Țiriac vorbesc unul despre celălalt, și o fac de fiecare dată cu plăcere, mai ales despre perioada tinereții. Printre multele lucruri depănate, de exemplu, de Ilie Năstase, sunt amintirile despre prima sa mașină și despre cum a mers prima dată cu metroul, la Paris.

În perioada tinereții Ilie Năstase, până să ajungă faimos și recuoscut pe plan mondial, nu avusese foarte mulți bani. De altfel, acest aspect îl recunoaște chiar el într-un interviu recent. Ilie și-a adus aminte care a fost prima sa mașină pe care a condus-o vreodată, era vorba de o Dacia, de altfel singura mașină care circula în acele vremuri pe șoselele României.

”Am condus o Dacie, prima dată după ce mi-am luat carnetul. Eram și eu la început, trebuia să mă învăț cu mașina. Apoi, am avut un Ford Capri, adusă de Ion Țiriac de la Londra. El a condus-o! Apoi am avut un Fiat 125, apoi o Lancia.”, spune celebrul tenisman.

Cât despre prietenia sa cu Ion Țiriac, vulcanicul Ilie Năstase și-a adus aminte cu drag de faptul că acum celebru om de afaceri, Ion Țiriac este cel care i-a făcut cadou o altă mașină nou-nouță, aceasta fiind un Citroen din 1974 cu motor de Maserati, după cum povestește celebrul sportiv.

Sun două. Am fost cu el să le ia de la Lyon. Acesta este tot cadou de la Ion Țiriac, dar l-am primit abia acum pentru că era în perioada în care eram senator. Și nu aveam voie să primesc cadouri”, a mai spus Ilie Năstase.