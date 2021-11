Cum a pierdut Ion Țiriac o mică avere: ”Toți banii din buzunar.” Ce viciu l-a lăsat fără bani

Ion Țiriac este cunoscut în lumea afacerilor și a sportului. Acesta a reușit să strângă o avere uriașă datorită afacerilor în care s-a implicat de-a lungul timpului, dar puțini știu ce sumă de bani a pierdut din cauza unui viciu. Mulți doar visează la așa ceva!

Miliardarul în vârstă de 82 de ani a fost protagonistul unei întâmplări demnă de un film. Americanii de la NY Times au dezvăluit că acesta a câștigat 5.000 de dolari din premii în 1968, însă a pierdut și mulți bani după ce s-a hotărât să joace la ruletă.

Ion Țiriac a dus o viață discretă, preferând să nu ofere foarte multe detalii despre micile plăceri pe care le are. Totuși, în timp ce toată lumea știe că miliardarul nu se uită la bani atunci când vine vorba despre mașini de lux, se pare că un alt viciu l-a lăsat în trecut fără o sumă importantă.

Recent, Ion Țiriac a mărturisit de ce a reușit să câștige mai mulți bani ca Ilie Năstase. Miliardarul a explicat că nu a fost vorba de noroc, ci, mai degrabă, de multă muncă. Acesta consideră că nu a fost ca alți sportivi, astfel că a trebuit să se folosească de ambiție pentru a strânge o avere impresionantă.

”Eu am știut nu atât să îmi număr banii, nu am fost Hagi sau Tudose să număr banii. Am avut oarecare talent. Dar am muncit totdeauna mult mai mult ca Ilie Năstase sau ca alții, pentru nu că nu aveam talentul lor.

Aceasta muncă s-a răsfrânt pe urmă și la toate celelalte activități pe care le-am avut.

Dar eu am spus primul lucru și am spus în felul următor: ”Domne eu am fost om bogat prima dată în viața mea când am intrat în cârciuma aia… ‘Eu am fost cu Costică Năstase, nu cu Ilie, înaintea lui, la Paris, pentru ăia doi franci.

Puneam o farfurie cu spaghete la mijloc și spuneam: ‘Unu, doi, trei, fiecare cât poate să mănânce.’ Că atât aveam, doi franci.”, a spus Ion Țiriac, la emisiunea ‘Prietenii lui Ovidiu’, transmisă de Gsp.ro.