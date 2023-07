Ce fruct să mănânci ca să ai un ten curat și luminos. Secretul divelor de la Hollywood

Alimentația este elementul cheie al sănătății organismului uman. În ultima perioadă, tot mai mulți oameni au înțeles cât de important este să facă alegerile corecte când vine vorba despre mâncare. Efectele benefice ale produselor pe care le consumăm se simt pe cântar, la calitatea somnului, iar lista poate continua. Află, din rândurile de mai jos, ce fruct să mănânci ca să ai un ten curat și luminos.

Fructul ce te ajută să ai un ten curat și luminos

Nu mai este niciun secret că anumite alimente pot avea afecte neașteptate asupra aspectului părului și pielii, în special a celei de pe față. Frumusețea înseamnă, în primul rând, sănătate, iar pentru a ne putea bucura de un ten curat și luminos, trebuie să avem grijă și ce mâncăm, nu doar să folosim creme și alte produse cosmetice din comerț.

Pentru a obține rezultatele dorite, din dieta zilnică nu ar trebui să ne lipsească un fruct ce se găsește în multe magazine și piețe de la noi din țară: kiwi. Este o sursă importantă de minerale, vitamine și alți compuși cu acțiune antiinflamatorie și antioxidantă.

Vitaminele C și E din compoziția acestor fructe sunt ingredientele principale de care avem nevoie pentru un ten impecabil. Studiile au demonstrat că vitamina C împiedică degradarea pielii sub acțiunea radiațiilor ultraviolete, în timp ce promovează producerea de colagen.

Cum îl mai poți folosi

Vitamina E ajută și ea la protecția împotriva radiațiilor UV și a stresului oxidativ. Luteina și zeaxantina estompează petele întunecare ce apar pe piele.

Cei mai mulți aleg să nu consume coaja de kiwi, aruncând-o la gunoi, fără să își dea seama că nu este doar comestibilă, dar este și cea mai bogată parte din fruct în acești nutrienți importanți.

Pentru a te bucura din plin de efectele sale benefice asupra tenului, fructele kiwi nu ar trebui să îți lipsească din meniul de zi cu zi. Poți folosi și creme sau alte produse de îngrijire a pielii ce conțin semințe sau extract de seminte de kiwi.

