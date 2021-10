La timpuri noi prieteni noi! După eliberarea din închisoare, Liviu Dragnea anunța optimist înființarea unei noi formațiuni politice. Alături de Codrin Ștefănescu, fostul lider PSD, lansa „Alianța pentru Patrie” (APP). Noua formațiune deja prinde contur, iar foști dușmani ai acestuia, astăzi sunt membrii declarați ai noii formațiuni. Foștii membrii PSD, și deputați, Răzvan Rotaru, Tamara Ciofu și Costică Macaleți au anunțat intrarea în rândurile partidului.

La doar câteva luni de la eliberare, Liviu Dragnea acorda primul său interviu la televiziune. Tot atunci, fostul politician PSD anunța cu optimism și zâmbetul pe buze înființarea unei noi structuri politice. Denumită „Alianța pentru Patrie”, noua formațiune îl are ca membru cu drepturi depline pe prietenul lui Dragnea, Codrin Ștefănescu.

Acesta din urmă, pe toată perioada de încarcerare, a fost unul din puținii susținători ai acestuia. După anunțul apariției noii formațiuni, politicienii și nu numai, au catalogat formațiunea ca fiind parte din categoria partidelor extremiste. Liviu Dragnea ieșea din nou în presă, aprându-și noua structură, declarând:

„Nu este un partid naţionalist, nu este un partid radical, nu este un partid xenofob, nu este un partid radical, nu este un partid anti-european sau anti-atlantic. Dimpotrivă. S-a discutat foarte mult, primii care au vorbit că mi-am făcut partid, că asta fost discuţia, au fost cei de la noul PSD. Eu, ştiţi bine, nu am ieşit public până la momentul asta.

(…) Nu am ieşit public şi nu am spus nimic despre asta, nici Codrin nu a spus nimic despre asta. Prin octombrie, am avut o discuţie cu Codrin, Codrin a venit des la mine la vizită și m-a ajutat enorm acest om de un mare caracter şi de un curaj incredibil.”, declara Liviu Dragnea.