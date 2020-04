Se întâmplă pentru prima oară după cel de-al Doilea Război Mondial. Cum a reacționat Simona Halep

Fără îndoială, anul 2020 va rămâne în istorie ca unul al marilor schimbări. O decizie fără precedent de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace a dat peste cap lumea tenisului.

În condițiile actualei crizei epidemiologice cu care se confruntă întreaga planetă, era pe undeva de așteptat ca Wimbledonul, cel mai longeviv turneu de Grand Slam din istorie, să fie anulat. Ediția cu numărul 134 a turneului urma să aibă loc în perioada 29 iunie – 12 iulie, dar a fost anulată de organizatorii de la All England Club din cauza crizei sanitare din Marea Britanie, unde s-au înregistrat aproape 30.000 de cazuri de infectări cu noul coronavirus. Astfel, întrecerea va avea loc în perioada 28 iulie – 11 iulie 2021. Este pentru prima oară de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace când turneul de la Wimbledon este anulat.

Câștigătoare la Wimbledon în 2019, Simona Halep a primit vestea cu multă tristețe, dar speră să își apere titlul în 2021.

„Sunt tristă să aflu confirmarea că turneul de la Wimbledon nu va mai avea loc anul acesta. Finala de anul trecut va rămâne întotdeauna una dintre cele mai fericite zile din viața mea, dar trecem prin ceva mai mare decât tenisul acum și vestea bună este că Wimbledon va reveni la anul. Acest lucru înseamnă că am mai mult de așteptat pentru a-mi apăra titlul acolo! Rămâneți puternici și continuați să credeți”, a scris Simona Halep, pe contul său de Twitter.

So sad to hear @Wimbledon won’t take place this year. Last year’s final will forever be one of the happiest days of my life! But we are going through something bigger than tennis and Wimbledon will be back! And it means I have even longer to look forward to defending my title 🤗 pic.twitter.com/PmppwUuKtD

— Simona Halep (@Simona_Halep) April 1, 2020