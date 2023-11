‘Ce faci, Smiley, la Irina Rimeș în cabină?’. Momentul care l-a uimit pe Tudor Chirilă

Două talente au făcut furori pe scena de la Vocea României, a fost un duel plin de senzație care a ridicat în picioare întreaga sală, dar și jurații. Ca la fiecare emisiune, pe lângă muzică, există și celebrele replici, de data aceasta între Tudor și Smiley. Pe cine a ales Smiley în continuare, vezi în rândurile de mai jos!

Irina Rimes: ”Amândoi trebuie să fiți în concursul ăsta”

Vlad Musta și Alex Maxim au făcut un duel plin de senzație, amândoi fiind două voci puternice.

Jurații au fost uimiți de performanța acestora, motiv pentru care niciunul nu a rămas pe dinafară.

Toată lumea s-a ridicat în picioare, iar băieții au făcut senzație la Vocea României.

„Dincolo de faptul că momentul a fost senzațional, Alex, ai condus acest duet..momentul în care îi ziceai adversarului ”Bagă boss, bagă acum, bagă”. Asemenea generozitate să vezi pe scenă mi se pare extraordinar. Și după vii cu înalta aia într-un falset în care m-ai spart! Eu dacă aș fi în locul tău, Smiley, ăsta a luat actualitățile, și tu Vlad ai o voce mișto”, a spus Tudor Chirilă.

„Faptul că ne-am ridicat toți în picioare vorbește de la sine, mi se pare că sunteți.. voi amândoi trebuie să fiți în concursul ăsta. Smiley, ții minte că ți-am zis ceva în cabină”, a spus Irina.

Desigur, micile glume dintre jurați sunt la ordinea fiecărei emisiuni, iar de fiecare dată când au ocazia, jurații caută nod în papură celorlalți colegi ca să mai destină atmosfera plină de emoții.

„Ce faci, Smiley, la Irina în cabină?”, a spus Tudor.

„Ea a venit!”, a răspuns Smiley.

„A fost un moment minunat, Alex ești personaj, n-are nimeni ce să îți facă, mi-ar fi părut rău dacă v-ar fi așezat altfel în battle-uri”, a spus Theo.

„Omul ăsta nu își dă seama ce face corpul lui, corpul tău se mișcă instinctiv. Chiar dacă el cânta ochii noștri erau pe tine”, i-a spus Brenciu concurentului Alex.

Vlad Musta: ”Ca să fii câștigător nu trebuie să câștigi”

„Mă bucur atât de tare și sunt îngrozit în același timp, nu știu ce să aleg. Amândoi ați fost extraordinari, mulțumesc că ați creat momentul ăsta”, a spus Smiley.

„Cel mai tare duel de până acum! Smiley nu aș vrea să fiu în locul tău, s-ar putea ca pe oricine dai afară să fie Vocea României! Unul dintre ei poate fi vocea României, oricare dintre ei doi!”, a spus Pavel Bartoș.

„Băi, voi merge mai departe cu ce mi s-a părut mie că a fost special. Voi merge mai departe cu Alex”, a fost alegerea lui Smiley.

Toți ceilalți jurați au apăsat butonul pentru Vlad Musta.

„Eu în liceu am concurat mereu cu o fată, mereu am ieșit pe locul doi, niciodată locul unu. Ce vreau să spun este că dacă vrei să fii pe locul doi cu mine, cum a fost Dora care acum are o carieră, te invit în echipa mea, deși nu știi niciodată, poate chiar câștigi”, a spus Irina.

„Bă, Irina, vrei să bem o sticlă de vin în Herăstrău? Tu ai atâtea de spus! Te scot eu la un vin, jur”, a spus Tudor Chirilă.

„Ca să fii câștigător nu trebuie să câștigi, Irina, merg cu tine!”, a fost alegerea lui Vlad Musta.