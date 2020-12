Ce face Viviana Sposub înainte de o noapte cu George Burcea: ”Eu nu am mai auzit așa ceva”

George Burcea și Viviana Sposub sunt unul dintre cele mai noi cupluri din showbiz. Cei doi s-au cunoscut pe platourile de filmare ale emisiunii Ferma, iar chimia dintre ei a fost una care a pătruns și la telespectatori.

Ce face Viviana Sposub înainte de o noapte cu George Burcea

Viviana Sposub și George Burcea par să aibă o legătură strânsă, motiv pentru care au rămas împreună și în afara emisiunii. Au rămas tot la fel de apropiați ca pe micile ecrane, dar se pare că asistenta TV are încă probleme să se deschidă cu totul în fața noului ei iubit. De altfel, o concurentă de la emisiunea Ferma, pe nume Elena, a spus ce ritual are Viviana Sposub înainte să se culce alături de George Burcea. Cu toate că pare o tânără cu foarte multă încredere de sine și lipsită de inhibiții, concurenta susține că șatena este foarte nesigură pe ea, motiv pentru care nimeni din competiție nu ar fi văzut-o nemachiată.

„Viviana nu are deloc încredere în ea. Noi nu am văzut-o niciodată nemachiată. Merge la somn machiată. Ne spunea ca înainte să intre în pat lângă George să facă ceva, ea trebuie să se coafeze, să se machieze, să se dea pe corp cu crema cu sclipici. Este clar ca nu are deloc încredere în ea. Ce e asta. Eu nu am mai auzit așa ceva”, a declarat Elena, cea mai tânără concurentă din emisiune.

George Burcea și Viviana Sposub sunt la un pas de despărțire?

Relația dintre George Burcea și Viviana Sposub nu este însă văzută cu ochi buni de toată lumea, în special de către unii colegi de la Ferma. Paul Diaconescu l-a acuzat în trecut pe actor că se folosește de Viviana Sposub în cadrul emisiunii. Acum, acesta a revenit cu noi declarații, prin care susține că relația lor va ajunge la final.

„Îmi pare așa un cuplu de joc, au niște emoții, niște nevoie de susținere, de un prieten, de un ajutor. Dar cred că este doar de conjunctură și, odată ce contextul va fi altul, nu o să mai fie niciun cuplu”, a declarat Paul Diaconescu, pentru Viva.ro.

Însă George Burcea nu s-a ferit să își exprime sentimentele în fața tuturor. El a spus că s-a îndrăgostit de Viviana Sposub.

„Nu a fost scopul meu să vin aici și să mă îndrăgostesc și să expun povestea. Ceea ce s-a întâmplat a fost așa… Eu sunt George Burcea, m-am îndrăgostit de fata asta”, mărturisea actorul în urmă cu ceva timp.