Ce face soțul Adinei Halas pentru vedetă, până şi Carmen Brumă îi cere ajutorul. Mai rar aşa ceva: „La început nu prea înţelegea”

Adina Halas are un mariaj trainic de 13 ani cu Lucian Hugeanu și au împreună un băiat adolescent. Invitată în emisiunea EGO LIFE, miercuri (13 decembrie), moderată de Dana Săvuică, fosta asistentă tv a făcut dezvăluiri inedite despre relația cu soțul său. Ce a scos la iveală?

Soțul Adinei Halas, un ajutor de nădejde pentru fosta asistentă tv

Miercuri, 13 decembrie, Dana Săvuică are un invitat special, pe Adina Halas, una dintre primele asistente tv din România. În cadrul emisiunii, Adina Halas nu a ezitat să vorbească deschis despre căsnicia specială pe care o are cu soțul ei, Lucian Hugeanu. Cei doi sunt căsătoriți de 13 ani, iar vedeta de televiziune are numai cuvinte de laudă la adresa bărbatului.

Adina Halas a ținut să precizeze că Lucian Hugeanu a sprijinit-o întotdeauna în tot ceea ce și-a propus. Mai mult de atât, bărbatul a făcut anumite sacrificii pentru a o face fericită pe fosta asistentă tv.

Ce face Lucian Hugeanu pentru vedetă

”Suntem casatoriti de 13 ani. Chiar daca sunt vedeta, niciodata nu m-a facut sa ma simt mai „mica” ca sa se simta el mai mare”. Am simtit de la inceput ca ma sustine si o sa va dau un exemplu concret. La inceputul relatiei, il puneam mereu sa imi faca poze, filmulete, dupa care ii spuneam: ‘Nu e bine, nu asa! Fa asa etc’. Si intr-o zi a venit la mine cu un aparat foarte frumos si performant pe care tocmai il achizitionase si mi-a zis ca o sa lipseasca sambata de sambata pentru cateva ore. Nu intelegeam unde se duce! ‘M-am inscris la un curs de fotografie!’, mi-a spus. Deci el a facut acest lucru pentru mine, doar pentru a-mi face mie poze, sa fiu multumita de acest lucru. In casa de productie pe care o am de multi ani, eu lucrez cu el, ma ajuta cu pozele, filmuletele pentru ca stie exact ce imi place, ma cunoaște atât de bine. Chiar si Carmen Bruma, prietena mea, apeleaza la el de fiecare data cand iesim undeva, il roaga sa ii faca si ei poza. Doamne, Lucian, ce poze faci!”, a spus vedeta în emisiunea Danei Săvuică.

Bărbatul ajută și pe Carmen Brumă

De asemenea, Adina Halas a mai povestit, la EGO LIFE, că partenerul de viață o ajută și pe prietena ei, Carmen Brumă.

”Nu doar ca l-a deranjat asadar ca eram in televiziune, dar mi-a aratat înțelegerea și susținerea lui. La inceput, nu prea stia cum sa ia faptul ca sunt dezinvolta, ca vorbesc cu toata lumea, ca ma cunoaste lumea, ca apar mai dezbracata in anumite campanii, dar nu am simtit presiune deloc din partea lor. ”, a povestit Adina Halas, în cadrul emisiunii EGO LIFE.

