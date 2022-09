Ce face soțul Addei, pentru o căsnicie fericită. Gestul la care nu mulți bărbați apelează, din mândrie: ”Suntem o echipă!”. Interviu EXCLUSIV

La doar câteva luni de tratament, după ce înr-un final i s-a pus diagnosticul corect, cel de borelioză, Adda și-a reluat viața făcând ceea ce iubește cel mai mult, muzica. Artista s-a întors pe scenă și susține concertele sale obișnuite, care pot dura și mai bine de o oră. Și, ne spune aceasta, a avut o vară plină în astfel de evenimente. O vară în care a muncit însă și pentru casa cea nouă, în care vrea să îmbătrânească, unde urmeaz să se mute în curând cu familia sa. Într-un interviu exclusiv, pentru impact.ro, artista ne-a vorbit, de asemenea, și despre secretul căsniciei sale cu soțul ei, cel care obișnuiește să gătească, în familie, despre cât a slăbit și cum se menține în formă.

Cum o răsfață soțul Addei pe artistă

„Ne distrăm și când muncim”

Cum a fost vara care s-a încheiat, pentru tine?

Am avut foarte multe concerte, am muncit mult. Am făcut față cu brio. E bine când ești în priză, că te ține acolo. Am avut spectacole și încă sunt multe evenimente la care sunt invitată. Noi ne distrăm și când muncim, pentru că o facem cu drag și atunci nu e ca o corvoadă. Dar ne-am și relaxat.

Asta e viața mea, am revenit la normal, nu-i nimic ieșit din comun. Am început să-mi reiau activitatea ușor, ușor, pentru că altfel o luam razna acasă. Nu am avut ce face, nu am vrut să fiu victimă, femeia care stă și plânge. M-a schimbat mult în bine ce s-a întâmplat, m-am dezvoltat mult la nivel spiritual, emoțional. M-am îmbunătățit eu ca om. Vara aceasta, pot spune, am tras tare să muncim, pentru că vrem să terminăm și casa…

Cum va arăta casa visurilor sale

Vă mutați în casă nouă…

Urmează să ne și mutăm în casă nouă. Mai avem puțin. O facem cum ne-am dorit, o casă cu cinema, cu piscină. Am construit-o de la zero, în zona de Nord, lângă București. Terenul l-am luat acum patru ani. Locuim tot într-o casă făcută de noi, care însă acum ni se pare cam mică. Abia aștept să am un living de 20 de metri pătrați, o bucătărie mare, unde Cătă să gătească. Avem și spații mari de relaxare. Am făcut o casă în care vrem să îmbătrânim. Are tot cinci camere ca în cea în care încă locuim, dar mult mai mari.

Ce veți face cu casa cea veche?

Încă nu știm. Probabil ne vom deschide o afacere. Și probabil îi va rămâne băiatului, poate la 20 de ani nu o să mai vrea să stea cu noi și se va muta aici. Are o casă cu cinci dormitoare.

Un frățior sau o surioară pentru cel mic mai aveți în plan?

Noi ne mai dorim, dar va decide doar Dumnezeu. Ar fi frumos, două case, doi copii.

„Nu mănânc pește oceanic”

Ce faci să te menții în formă?

Nu fac nimic excepțional. Mănânc sănătos, mă hidratez. Pur și simplu, am grijă de mine. Nu consum produse cu gluten, nici lactate, decât brânză proaspăta și carne, dar din surse sigure, pește proaspăt pescuit. Nu mănânc pește oceanic plin de metale. Carne și ouă doar de la țară. Avem mare noroc cu bunicii, care ne furnizează și legume proaspete. Avem grijă și de felul cum gătim, cum combinăm alimentele, cantitatea pe care o mâncăm.

Cine gătește?

Amândoi, dar mai mult Cătălin. Eu sunt cu curățenia. Chiar îmi face plăcere.

A slăbit 13 kilograme în doi ani

Care e secretul căsniciei voastre fericite?

Suntem o echipă. Așa se traduce relația noastră, tot ce însemnă noi. Facem totul împreună.

Ai slăbit, vizibil, în ultimii ani…

În doi ani, am slăbit cam 13 kilograme. Am slăbit treptat, am slăbit frumos, fără să rămână urme pe corp, fără să mă înfometez. Pentru mine, slăbitul a venit ca un bonus. Important e să fii sănătos, să scapi de toxine. Altceva nu contează.

Ce a determinat-o să scrie o carte

Ce te-a determinat să scrii o carte? Cand o vei lansa?

Va fi gata în toamnă, cam într-o lună. Nu știu exact data. Mai am puțin de scris, eu m-am ocupat personal. Când am aflat că am Lyme, am simțit un șoc dar și o eliberare. Nu am avut timp să bocesc pentru că trebuia să mergem la ziua “iubitei” lui Alexuțu de la gradiniță.

În timp ce conduceam spre mall, de unde urma să iau cadoul, m-am gândit la câte pot face, nu la câte pot să pierd. Am descoperit scrisul și așa m-am eliberat. Și m-am izolat puțin ca să-mi adun gândurile și să aștern rândurile. Să spun tot ce n-am spus, inclusiv povestea din spatele pieselor. Să-mi spun povestea, de fapt. Așa, fără filtre și perdea. Cum n-am făcut-o niciodată.

