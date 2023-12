Ce face soacra pentru Daniel Pavel? Ce are în comun cu regretata mamă a prezentatorului: „O simt”/ EXCLUSIV VIDEO

Daniel Pavel și Ana Maria Pop nu vor petrece sărbătorile de iarnă în deplasare, ci vor rămâne în apropierea casei, respectiv București și Corbeanca. Îndrăgostiții și-au impus această regulă, pentru că în primele zile din noul an, vor decola spre Republica Dominicană, unde domnul Dan va da startul filmărilor unui nou sezon: Survivor All Stars! Dacă până acum, Ana Maria Pop obișnuia să îl surprindă plăcut cu vizite prelungite, de această dată, cei doi îndrăgostiți vor pleca spre Dominicană și vor rămâne împreună pe toată durata filmărilor. Din 16 ianuarie, 10 Faimosi si 10 Razboinici pornesc în sezonul suprem, Survivor All Stars, la PRO TV si pe VOYO!

În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, prezentatorul Survivor România și logodnica sa ne-au povestit cum vor decurge sărbătorile de iarnă, viitoarea soacră a lui Daniel Pavel ocupându-se în detaliu de meniul pentru Crăciun. Domnul Dan ne-a vorbit despre relația cu mama logodnicei sale, care este aceeași zodie cu mama sa, pe care a pierdut-o în urmă cu 10 ani.

Ana Maria Pop: “Vreau foarte mult să fim împreună cu părinții”

Ce faceți de sărbători? Unde le petreceți?

Daniel Pavel: Avem de recuperat timp cu familia și asta vom face cu prisosință aici, de Crăciun, de Revelion o să fim în București cu ai noștri.

Ana Maria Pop: Da, vreau foarte mult să fim împreună cu părinții, toți cei 3 pe care îi mai avem și cu frații.

Daniel Pavel: “E o atmosferă caldă de sărbătoare românească”

Va fi o masă de Crăciun la voi acasă, vă strângeți acolo sau mergeți în vizită la ei?

Ana Maria Pop: La părinți sigur, ne adunăm cu toții de obicei.

Daniel Pavel: Acolo, pentru că e atmosfera casei într-adevăr, e foarte frumoasă, simți că te duci la părinți și îi aduc pe toți ai mei acolo, că ne simțim foarte bine, la părinții Anei.

Ana Maria Pop: Casa mea e în Corbeanca, părinții sunt acolo și de obicei se lasă cu focuri de artificii din toate părțile, copii se bucură, dacă e zăpadă se vor juca. Va fi frumos.

Daniel: E o atmosferă caldă de sărbătoare românească.

Ana Maria Pop: Și mama va găti ardelenește, cu siguranță. O să fie foarte frumos.

Îi vei da o mână de ajutor?

Daniel: Voi încuraja de pe margine, voi număra, voi comenta, în sensul ăsta și voi da mâna de ajutor să le aduci din cămară într-adevăr, dar altfel nu pot să impietez. Nu dânsa e, cum era și mama într-adevăr, acum e cu noi din ceruri. Cred că rolul bărbaților este de suport, să fie alături.

Daniel Pavel: “Mama Anei e aceeași zodie cu mama”

Cum e relația cu viitoarea soacră?

Daniel: Mai mult ca perfect avem în gramatica română. Mă înțeleg atât de bine și fără să ne comunicăm foarte mult, că ne vedem în măsura timpului disponibil. Este absolut minunată, adică o simt, simt mama și pe mama mea o simt ca mama Anei și ca mamă soacră, ca bunică într-o zi.

Ana Maria Pop: Erau și aceeași zodie.

Daniel: E aceeași zodie cu mama.

Ana Maria Pop: Mama lui era rac și mama e rac.

Ele s-au cunoscut?

Daniel: Nu, mama s-a dus acum aproape 10 ani.

