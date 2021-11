Noi probleme pentru Simona Halep la Transylvania Open. De ce a pierdut finala, de fapt

Noi probleme pentru Simona Halep la Transylvania Open. Fostul lider mondial a reușit să joace prima sa finală din acest an. Halep a fost învinsă, însă, în ultimul act al turneului de la Cluj, de estonianca Anett Kontaveit, scor 2-6, 3-6. Deși a avut, în general, o prestație bună, Simona Halep a fost chinuită de o durere la coloană încă din optimile competiției, din partida cu Varvara Gratcheva. Dacă se va simți bine, jucătoarea din Constanța va evolua și în turneul de la Linz, ce are loc între 6-12 noiembrie.

Noi probleme pentru Simona Halep la Transylvania Open. 2021 a fost anul celei mai grave accidentări din cariera fostului lider mondial. Dubla ruptură musculară de la gambă suferită la Roma, în luna mai, i-a dat peste cap toate planurile. 3 luni de pauză forțată s-au „decontat” în poziția tot mai precară a Simonei în ierarhia WTA. Fără niciun trofeu câștigat în acest an, Halep a „alunecat” treptat în clasamentul mondial. Din această săptămână ea a ieșit, pentru prima oară după 8 ani, din top 20, ocupând locul 22.

Simona Halep a jucat la Transylvania Open și din dorința de a-și verifica nivelul la care este acum, când încearcă să-și revină după lunile de pauză. Și a făcut un turneu bun, mai puțin partida din finală. De fapt, Anett Kontaveit a fost singura „buturugă” serioasă din parcursul Simonei la Cluj. După cum meciul pierdut cu grecoaica Maria Sakkari în sferturile de la Moscova a fost singurul test adevărat, cu o jucătoare de top, dintre partidele româncei în turneul din Rusia. Dar înfrângerea în fața lui Kontaveit a purtat și „stigmatul” unei alte probleme.

Simona Halep a acuzat dureri mari la coloană încă din optimile Transylvania Open. Ea a și solicitat un time-out medical la finalul primului set contra Varvarei Gratcheva, singura care i-a pus probleme ceva mai serioase până la partida din finală. După meciul din optimi, Halep a declarat că au existat câteva momente în care s-a gândit să abandoneze. Din fericire, durerea nu s-a accentuat, iar Halep a câștigat partida, inclusiv pe următoarele două.

Dar jocul din ultimul act contra lui Kontaveit a fost grevat de durerea persistentă de spate. Dincolo de jocul bun al adversarei, Simona Halep s-a luptat și cu propriul corp.

A jucat foarte bine! A fost mai bună astăzi, cu siguranţă, a jucat puternic. Poate şi eu aş fi putut să joc mai bine, dar dacă nu am jucat, asta a fost limita astăzi şi o să încerc să mă bucur doar de faptul că am fost în finală. M-am chinuit cu o durere de spate din al doilea meci, am trecut peste, consider că încrederea şi puterea mentală m-au ajutat. Sunt mult mai încrezătoare faţă de atunci când am venit la turneu.

Am avut patru meciuri extraordinare, al cincilea a fost un pic mai slab, dar a fost din cauza adversarei. Sunt supărată, dar nu atât de supărată încât să uit ce am făcut săptămâna aceasta, pentru că a fost o săptămână extraordinară şi o să iau numai lucrurile pozitive”, a declarat Simona Halep după finala pierdută la Transylvania Open.