Ce face Simona Halep când nu se antrenează pentru Australian Open. Imaginile sunt senzaționale

Ce face Simona Halep când nu se antrenează pentru Australian Open. Fostul lider mondial se pregătește pentru debutul în noul sezon. Deja intrată în atmosfera pregătirilor pe arena ce va găzdui primul turneu de Grand Slam, numărul 20 mondial își permite și momente de relaxare. Simona Halep apare în câteva imagini de la o plimbare pe malul golfului Port Philip din Melbourne.

Simona Halep va participa, mai întâi, la turneul Melbourne Summer Set, de categorie WTA 250, ce va avea loc între 4-9 ianuarie. După aceea, va fi prezentă la Sydney, la Sydney Tennis Classic, turneu WTA 500, în perioada 10-15 ianuarie. Ambele competiții vor pregăti participarea la Australian Open, primul Grand Slam al anului. Acesta se va desfășura la Melbourne, în perioada 17-30 ianuarie.

„Ultimii doi ani i-am petrecut acasă, a fost diferit, dar am experienţa de a pleca în perioada aceasta şi nu mi-e greu, chiar e ok să plec acum. O să joc toate cele trei turnee pentru că vreau să am meciuri multe, nu am jucat prea mult anul acesta şi vreau să încep să simt meciurile oficiale. Am aşteptări, pentru că m-am antrenat foarte bine, am avut cinci săptămâni de pregătire foarte bune, dar în tenis niciodată nu se ştie, aşa că mă voi duce acolo cu încredere şi ce va fi va fi. Mă simt foarte bine fizic şi psihic la fel”, a spus Simona Halep, înainte de plecarea spre Australia, conform telekomsport.ro.