Ce face Simona Gherghe de când a renunțat la Acces Direct. Vedeta Antenei 1 s-a dedicat total acestei activități

Simona Gherghe a dispărut de pe micile ecrane, după ani buni în care românii au regăsit-o în proiecte de lungă durată. Fosta prezentatoare de televiziune a recunoscut abia acum de ce a plecat cu adevărat de la emisiunea care a făcut-o cunoscută?

Fosta prezentatoare de la Acces Direct a clarificat în cele din urmă toate zvonurile care au continuat neîncetat să apară în spațiul public după ce nu s-a mai întors la emisiune. Simona Gherghe a lipsit o perioadă de pe micile ecrane, fiind în concediu de maternitate, timp în care Cristina Cioran i-a ținut locul. După ce Cristina a părăsit platoul emisiunii, Mirela Vaida a venit în la cârmă. Cu toate că multă lume a crezut că Simona se va întoarce, decizia jurnalistei a fost una surprinzătoare. Ea a ales familia, așa că acum are grijă doar de copiii săi și de soț.

„Pentru că am simțit că, după aproape 9 ani, trebuie să schimb ceva în plan profesional. Cumva, lucrurile astea se întâmplă ciclic. Când am preluat emisiunea, în 2010, eram după aproape 9 ani de știri. Acum, am simțit că am obosit. Nu e un format comod. Emoțional, m-a consumat foarte tare. Și am decis să mă retrag, ca să las loc pentru ceva mai bun în viața mea”

Simona Gherghe (Sursa: viva.ro)