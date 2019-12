Ce face Rocsana Marcu, după ce a plecat de la Antena Stars. Cum arată acum și din ce își câștigă banii

Ce face Rocsana Marcu, prezentatoarea emisiunii ”Star Matinal” și ”Agenția VIP” de la Antena Stars după ce a plecat din cadrul postului? Cum arată acum și din ce își câștigă banii?

Ce face Rocsana Marcu după ce a plecat de la Antena Stars?

Fostul iepuraș Rocsana Marcu a primit pe mână emisiunea ”Star Matinal”, pe care a prezentat-o, în direct, de la ora 9.00, de luni până vineri, la Antena Stars, alături de Răzvan Botezatu. După ce a trecut prin presiunea matinalului, Marcu a schimbat placa cu ”Agenția VIP”, pe care o prezenta alături de Cristi Brancu și Adriana Bahmuțeanu.

De ceva vreme, s-a retras din lumina reflectoarelor, cel puțin pentru o perioadă, lucru care o face fericită, putând să petreacă mai mult timp cu fetițele ei Mayra și Indira Maria. De altfel, ea se descurcă singură cu acestea, tații celor două fiind departe de ele. Dacă părintele Mayrei a recunoscut copilul tocmai după ce a fost târât de vedetă prin tribunale, celălalt bărbat pare mai sufletist și o vizitează deseori pe Indira.

Din ce își câștigă banii?

De altfel, tot după nașterea Mayrei, vedeta nu a mai avut liniște, dată fiind și situația cu partenerii de viață, așa că…adio vacanță, dar asta până acum. După multă muncă, și răsplata! De mai bine de 13 ani cântăreața nu a mai avut parte de relaxare, astfel că o prietenă apropiată i-a sărit în ajutor și a invitat-o o săptămână în America.

„Toată vara am stat la mare, am stat trei luni pentru că am avut un contract acolo, dar nu am avut timp de plajă pentru că lucram de dimineața până noaptea târziu că mă ocupam și de organizarea evenimentelor. După ce am terminat contractul am pleacat în America un am reușit să mă bronzez un pic. Am fost o săptămână în Las Vegas, am stat cu prietena mea, Silvia Pop, la plajă. Numai asta am făcut o săptămână: plimbări și plajă”, a povestit Rocsana pentru Libertatea.