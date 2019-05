Iulia Albu, mesaj către Cătălin Botezatu, după înmormântarea lui Răzvan Ciobanu

Iulia Albu, bună prietenă cu Răzvan Ciobanu, n-a pierdut ocazia de a-i „ataca” pe unii dintre cei prezenți la înmormântarea creatorului de modă. Printre cei „atinși” de Iulia Albu a fost și Cătălin Botezatu.

Răzvan Ciobanu a fost condus pe ultimul drum pe 2 mai, de multe vedete, mai ales din lumea showbizului și a modei. Prezența unor dintre ei a deranjat-o pe Iulia Albu, care n-a ezitat să-și exprime în cuvinte nemulțumirea atunci când mama răposatului a rugat-o să țină un discurs.

Fiind rugată de mama lui am ţinut un discurs. Eu cu Botezatu nu am mai vorbit de mult timp şi nu am fost niciodată prieteni. Ultima dată când l-am văzut era într-un supermarket, de fapt, nu l-am văzut pe el, ci nişte chiloţi făcuţi de el. Nu m-am gândit să-l sun. Eu nu am nominalizat pe nimeni în discursul meu. Ce ai vrea, ca Iulia Albu să nu fie Iulia Albu? M-am referit la anumite persoane care erau acolo. Crezi că ei sunt mai puţin vinovaţi decât cei care i-au dat prima dată substanţe? Eu am spus ce am avut de spus, cine înţelege înţelege, a declarat creatoarea de modă la o emisiune Tv.